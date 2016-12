Lutte contre la pauvreté et pour la sécurité alimentaire à Nara: Les résultats probants du Prodezem

Les travaux de la 12è session de la structure mixte de concertation locale du Projet d’appui au développement du zébu maure dans le cercle de Nara (PRODEZEM), se sont tenus, la semaine dernière au ministère de l’Elevage et de la Pêche. La réunion était dirigée par le Dr Ouyara Koné, conseiller technique au ministère en charge de l’Elevage, en présence de nombreux invités. La rencontre intègre le processus de développement de Nara. Dans son intervention, le conseiller technique a précisé que plus de 80% de la population pratiquent l’élevage. Pour lui, le cercle de Nara regorge d’importantes ressources pastorales dont la mise en valeur constituerait indéniablement un levier pour le développement économique de la localité, une zone d’élevage par excellence. Le cercle de Nara est aussi le berceau du zébu maure, cette race dont l’effectif estimé à 85 000 têtes, est réputée pour ses qualités laitières et bouchères. Malheureusement, elle est aujourd’hui menacée par des croisements incontrôlés avec d’autres races. « Le zébu maure fait l’objet de fortes ponctions de la part des éleveurs périurbains qui l’utilisent comme matrice pour l’insémination artificielle avec les races exotiques », a expliqué le conseiller technique. Le PRODEZEM bénéficie d’un financement de la coopération belge d’environ 8 millions d’euros, soit un peu plus de 5,2 milliards de Fcfa. Dans le budget, l’Etat aussi a apporté une contribution d’un peu plus de 524 millions de Fcfa pour la sécurisation alimentaire et la lutte contre la pauvreté à Nara. Ouyara Koné a également souligné que pour l’exercice 2015, le taux d’exécution globale était de 79 % et a atteint 92 % cette année. A en croire les différents responsables, les conclusions du PRODEZEM sont très satisfaisantes. Les objectifs du projet sont, entre autres, l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la pauvreté au sein de la population, la productivité des systèmes d’élevage par l’amélioration des conditions d’élevage. A la clôture de la session, le secrétaire général du ministre en charge de l’Elevage, Youssouf Sanogo, a souligné que le projet a permis d’améliorer l’accès des animaux aux ressources pastorales, la gestion technique des élevages traditionnels par la mise en place d’un réseau de 11 banques d’aliments, d’un réseau de santé animale de proximité, comprenant 5 cabinets vétérinaires ruraux, l’amélioration et le renforcement de l’organisation des producteurs, l’amélioration de la commercialisation des productions animales. Le représentant de l’ambassade de Belgique s’est réjoui des résultats encourageants du PRODEZEM.

Fatoumata YANOGA