L’INTERCOLLECTIVITE EN MARCHE

Le préfet du Cercle de Mopti, Nampory Bagayoko a présidé le mercredi 7 décembre, une session extraordinaire du Comité local d’orientation de coordination et de suivi des activités de développement (CLOCSAD).

La session était destinée à valider les activités exécutées en 2016 et à adopter le programme annuel 2017 de l’intercollectivité du Cercle de Mopti, « Jam Wari E. Diwal Motti » et des services techniques.

La rencontre qui a bénéficié de l’appui technique et financier de la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) au Mali a eu lieu dans la salle de conférence du gouvernorat de Mopti. Elle a regroupé le président du Conseil de cercle, Moussa A. Cissé et le président de l’intercollectivité, l’ensemble des chefs des services techniques, les sous préfets, les maires, et les spécialistes du consortium d’ONG partenaires (Helvetas Swiss Inter-coopération/AFAR).

La session a été l’occasion d’informer les membres du Comité sur les missions de la structure qui sont entre autres, la création d’une synergie d’actions pour la réalisation de projets structurants au profit des populations de plusieurs collectivités.

Premier intervenant, le président du Conseil Moussa A. Cissé a expliqué que la création de l’intercollectivité Jam Wari E. Diwal Motti, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de soutien aux économies locales du Delta intérieur du Niger (PSEL-Delta), financé par la Direction du développement et de la coopération suisse (DDC) au Mali et exécuté par le consortium d’ONG (Helvetas Swiss Intercoopération/AFAR).

Son objectif est de contribuer à la sécurité alimentaire et au développement économique durable de sa zone d’intervention, à travers la valorisation des potentialités propres de chaque entité.

Le CLOCSAD a analysé le bilan 2016 dont les réalisations sont jugées satisfaisantes malgré le faible taux de décaissement. Les membres du comité ont procédé à un examen minutieux du programme annuel soumis à leur approbation qui se focalise sur quelques axes majeurs : l’appui institutionnel ; la sécurité alimentaire et le développement économique ; le renforcement des capacité ; la gouvernance ; la prévention et la gestion des conflits, pour un coût de 152 millions de Fcfa dont une contribution de plus de 147 millions du Programme PSEL-Delta.

Ils ont aussi passé en revue le programme annuel des services techniques pour le suivi et l’appui de l’intercollectivité dans la réalisation des investissements et les actions à développer au profit des communautés en 2017. Ce volet bénéficie d’une enveloppe de 16,450 millions entièrement pris en charge par le partenaire.

A l’issue des échanges et des explications des techniciens, le comité a noté un faible niveau de décaissement lié à la non maîtrise des procédures de passation des marchés et de décaissement du bailleur. Le préfet, Nampory Bagayoko a remercié la Coopération suisse à travers le consortium d’ONG (Helvetas Swiss Intercoopération/AFAR) pour son appui constant au Mali dans sa lutte contre la pauvreté.

Il a attiré l’attention des services techniques sur leur rôle d’appui-conseil et dans la production de rapports pour soutenir les missions.

