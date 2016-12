Ligue des champions d’Europe : LE BARÇA SE RASSURE

C’est bon pour le moral! Avec un triplé d’Arda Turan, le FC Barcelone a retrouvé sa virtuosité mardi aux dépens de Mönchengladbach, expédié 4-0 dans un match pour l’honneur lors de l’ultime journée du groupe C. Quelques doutes commençaient à entourer le Barça après une série de matchs nuls, dont celui concédé in extremis face au Real Madrid samedi en Liga (1-1). Mais tout est pardonné: Arda Turan, auteur de la faute qui avait permis l’égalisation madrilène cette fin de semaine, s’est rattrapé avec son tout premier triplé blaugrana (50e, 53e, 67e). Quant à Lionel Messi, il a ouvert le score (16e) et conforté sa première place du classement des buteurs de la Ligue des champions avec son 10e but dans cette phase de poules. Soit le 93e de sa carrière en C1, à désormais trois longueurs du recordman Cristiano Ronaldo (96 buts, dont un en tour préliminaire). Le classement du groupe C était figé dès l’avant-dernière journée mais l’histoire retiendra que le Barça a terminé en tête avec 15 points, loin devant Manchester City (9 pts). En huitièmes, les Catalans affronteront donc un deuxième de groupe, avec l’avantage de recevoir au retour. L’entraîneur Luis Enrique l’avait annoncé lundi: l’enjeu de ce match contre Mönchengladbach n’était pas comptable mais mental. Après trois matchs nuls consécutifs en Liga, les Catalans commençaient à broyer du noir. Mais « gagner est le meilleur médicament », selon le technicien barcelonais, et son équipe a montré d’évidents signes de guérison. La première titularisation d’Andres Iniesta après une blessure à un genou n’y est pas pour rien, puisque le capitaine blaugrana a livré un récital technique, en harmonie avec Messi. Il a ensuite cédé sa place à l’heure de jeu sous l’ovation du Camp Nou. Le jeune Denis Suarez, très remuant dans l’entrejeu, était au diapason et Arda Turan en a profité pour faire oublier sa fausse note de samedi: c’est le Turc qui avait concédé un coup franc excentré, synonyme d’égalisation du Real à la 90e minute dans le clasico de Liga. Cette fois, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid a été très bon. Il a d’abord offert une passe décisive à Messi sur un une-deux dans la surface, avant de signer un coup du chapeau avec une tête piquée (50e), une frappe rasante au ras du poteau (53e) et un puissant tir à bout portant que le gardien a accompagné dans son propre but (67e). Le seul bémol pour Barcelone est que sa recrue estivale Paco Alcacer n’a toujours pas marqué pour sa 10e apparition sous le maillot blaugrana. L’avant-centre espagnol, qui a eu des occasions (58e), s’est contenté d’une passe décisive sur le troisième but d’Arda Turan. Pour lui, le coup de fouet au moral attendra…