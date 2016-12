C’est le moyen de rendre visibles mille nuances de la réalité vécue autour de nous

Le Festival Africain d’Images Virtuelles artistiques (FAIVA) a été initié depuis 2009 par le Centre Soleil d’Afrique. Cette structure s’est assignée comme principale mission la promotion et la valorisation des arts visuels, l’instauration du dialogue interculturel entre les artistes et la population locale. Elle agit à travers sa programmation sur les espaces publics à ciel ouvert. Le « Centre Soleil d’Afrique » a déroulé avec succès un programme performant. Aujourd’hui c’est avec justesse que « le Centre Soleil d’Afrique » occupe une place de choix dans l’art visuel en Afrique de l’ouest.

Ainsi en prélude à la 6ème édition du FAIVA, prévue du 10 au 14 Janvier 2017, le « Centre Soleil d’Afrique » et ses partenaires ont organisé à Bamako, un atelier international de création de vidéos d’arts et d’images Interactives, en novembre 2016. Près d’une vingtaine d’artistes vidéastes venus du Bénin, Cameroun, Sénégal , France, Etats Unis, Nigéria et du Mali, participent à cet atelier autour du thème : « L’Aube ».

Il offre un espace d’échanges et de création entre les artistes vidéastes, sous la conduite d’un mentor spécialisé : Achilleka Komguem, chercheur et enseignant d’arts plastiques à l’Université de Maroua au Cameroun. A travers leurs œuvres les artistes ont analysé la situation politico-sociale actuelle dans le monde et particulièrement en Afrique. Il a également exposé sur le concept de la vidéo d’art. Le chercheur enseigne que « l’art vidéo est une pratique artistique qui utilise comme matériaux la vidéo dans toutes ses formes et toutes ses composantes pour rendre visible d’autres réalités ».

L’artiste Tiécoura Daou, professeur de multimédia au Conservatoire des Arts et Métiers Multimédia Balla Fasséké de Bamako, a entretenu les participants sur « l’art numérique et la vidéo d’art au Mali ». La vingtaine de vidéos réalisées pendant cet atelier, a été présentée au centre lors de la cérémonie de restitution le Samedi 26 novembre 2016.

L’atelier a été organisé en partenariat avec le Centre culturel Kôrè et le Groupe Walaha. Il a bénéficié du soutien financier de La Fondation Doen Art Collaboratory et l’Institut français du Mali.

Le « Centre Soleil d’Afrique » a initié le Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques (FAIVA) 2009. A la différence des autres festivals au Mali, FAIVA ouvre un espace de dialogue, d’éducation et d’interaction entre les artistes et le public local. A travers une programmation, le Festival Africain d’Images Virtuelles Artistiques (FAIVA) va à la rencontre des gens qui ne vont pas dans les salles d’exposition, ni les musées et qui n’ont pas souvent de contact avec le milieu culturel de façon général.

C’est aussi un espace pour encourager les artistes à l’utilisation des Nouvelles Technologies dans l’Art, afin d’élargir leurs sources d’opportunité et de revenus.

Télé-réalité : C’EST PARTI POUR LA 17è éDITION DE « MAXI TOUR SCHOOL »

L’avantage est d’établir un contact direct entre les partenaires et la population à l’intérieur du pays.

Le Maxi Tour School, l’émission culte de la jeunesse est au rendez-vous avec la 17ème édition que Prestige Consulting, a commencé le week-end dernier. Elle est diffusée sur Africable Télévision, la Chaine du Continent. Le promoteur, notre confrère Soumaïla Ballo dit Ballody et son équipe ont procédé au lancement la semaine dernière au siège de la structure à Magnambougou Faso-kanu. C’était en présence de nombreux directeurs et responsables d’établissements scolaires de Bamako et bien sûr des confrères.

Le percutant forum Maxi Tour School participe au processus d’épanouissement des jeunes. Il ambitionne de sensibiliser les jeunes pour susciter en eux une forte prise de conscience de leur rôle dans l’édification de la nation et du continent. C’est un programme africain de télé réalité en voie de réunir la jeunesse africaine autour d’un défi ou d’une problématique de l’épanouissement des jeunes en Afrique. Il devra être porté par un pays volontaire qui adhère à la philosophie d’éveil de la jeunesse africaine. La compétition oppose plusieurs établissements scolaires dans différentes rubriques et sur différents thèmes. L’émission développe aussi des animations plateau – TV et Radios, des productions et reportages – vidéo. Elle porte sur des ateliers de créativité culturelle, littéraire et sportive.

Maxi Tour School, de part sa stratégie de compétition, et de diffusion télévisuelle panafricaine, favorise la participation de la jeunesse africaine, à travers celle du pays organisateur. Elle mobilisera aussi les autorités, les services publics d’encadrement de la jeunesse, les projets des jeunes, le grand public et les hommes de médias. La stratégie de mise en œuvre intègre les centres d’intérêts de ses partenaires en termes de notoriété, de promotion, de publicité et de marketing auprès des jeunes. Le support principal de diffusion, la télé, est renforcé par d’autres médias : radios, journaux, internet, affiche.

L’équipe de production sillonnera l’ensemble du territoire national y compris les six (6) communes de Bamako. En effet, les dix (10) régions du mali seront sillonnées par l’équipe Maxi Tour School. Concernant les cinq (5) régions du nord, la direction de Prestige Consulting envisage de prendre dans un bref avenir des dispositions en collaboration avec des partenaires spécifiques afin que l’émission y soit réalisée dans les conditions idoines, sauf en cas de force majeure. Il est à signaler qu’en marge de cette étape régionale, des émissions spéciales seront organisées. Ce sont : Maxi Tour School interuniversitaire dénommée Maxi-Grand & Maxi-Petit avec les jardins d’enfants.

Le Maxi-Moyen essentiellement consacré aux écoles secondaires, a enregistré des innovations dans sa rubrique « mots et lettres » avec l’avènement de la partie « question de spécialité ». La nouveauté permet aux différents candidats d’être confronté aux questions de cours conformément au programme qui leur est enseigné en classe.

Le Maxi-Grand a connu le grand débat entre étudiants sur des thèmes comme la citoyenneté, la lutte contre la fraude en milieu scolaire, l’incivisme etc Le Maxi-Petit a permis aux parents de tester le niveau de leurs enfants. C’est l’occasion pour de nombreux enfants de fêter sainement les fêtes de fin d’année. Ces différents numéros ont favorisé une très grande émulation entre les apprenants de différents ordres d’enseignement.

D’innovation en innovation, Maxi-Foot, le dernier né des rubriques de cette émission a vu le jour lors de la 16ème édition. C’est une compétition interscolaire et interuniversitaire de Maracana, une nouvelle version inédite du football, un sport d’équipe.

La compétition oppose des équipes de 6 (six) joueurs, sans gardien de but, sur un terrain d’une circonférence égale à un terrain de handball, avec un ballon de football, et en tenue appropriée.

Les règles particulières allient tactique, technique et adresse (pas forcément physique). Ces règles particulières tiennent compte de toutes les caractéristiques d’un terrain de handball (dimensions, tracés, zones et poteaux).

Cette rubrique a permis à beaucoup de joueurs talentueux d’être révélés au grand public. La commission d’organisation compte perfectionner les innovations que l’émission a connues l’année dernière. Elle va mettre l’accent sur la prise de la parole par les candidats pour défendre leurs réponses et leurs idéaux.

L’avantage de Maxi Tour School est d’établir un contact direct entre les partenaires et la population à l’intérieur du pays. En effet les partenaires contribuent à la construction du Mali à travers leur appui à l’émission Maxi Tour School et à l’école malienne.

Pour cette 17è édition, les thèmes retenus sont : Lutte contre la fraude en milieu scolaire ; Education et emploi des jeunes ; Paix et Réconciliation Nationale ; Citoyenneté, participation à la vie publique ; Santé et sport des jeunes ; Mariage précoce ; Immigration clandestine. ; Le Radicalisme.

Le lancement a été l’occasion pour Ballody de remettre publiquement les cadeaux aux lauréats de la 16ème édition. Les trois (3) premiers de chaque rubrique ont reçu des ordinateurs portables .

