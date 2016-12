Koulikoro : PLAIDOYER POUR UNE GESTION DURABLE DES DECHETS SOLIDES

La coordination régionale des ONG de Koulikoro (CER ONG), à travers son groupe thématique environnement, a lancé jeudi son projet de plaidoyer pour une gestion durable des déchets solides dans la commune urbaine de Koulikoro. Le projet est financé par le Programme d’appui aux organisations de la société civile au Mali (PAOSC), sur financement de l’Union européenne (UE), le Canada, la Suisse, le Danemark et la Suède, pour une durée de six mois.

L’objectif de ce lancement, qui s’est déroulé dans la salle de conférence de l’ONG, est d’assurer une meilleure visibilité du projet, a précisé le président de la CER ONG, Amadou Guèye. Il s’agit aussi, au cours de cet exercice, a-t-il souligné, de partager avec les participants le but et les objectifs du plaidoyer, d’assurer l’information générale de la population de la commune sur l’action de plaidoyer et solliciter leur mobilisation et informer l’opinion nationale de la tenue de cette action de plaidoyer.

La cérémonie, sous la présidence du premier adjoint du maire, Guanti Traoré, a débuté par la projection d’un film qui amène à prendre toute la mesure de l’état préoccupant de l’insalubrité à Koulkioro. L’animateur du plaidoyer, Nango Marico de la CER ONG, a indiqué que ce projet de plaidoyer a pour but de contribuer à la mise en place d’un mécanisme opérationnel dynamique et durable de déchets solides dans la commune urbaine de Koulikoro d’ici fin janvier 2017. Comme acteurs clés de cette intervention, M. Marico a cité le conseil communal et le bureau communal, le préfet, le comité de jumelage, les chefs de quartiers, les GIE, les industries de production, entre autres.

Le projet de plaidoyer, a souligné M. Marico, va également permettre la dynamisation des comités de salubrité des quartiers. Il a ainsi insisté sur le fait que les membres de ces comités vont être formés et sensibilisés sur leurs rôles et responsabilités. Pour la mise en œuvre de la campagne du plaidoyer, M. Marico a énuméré plusieurs activités : la mise en place du comité de pilotage, l’organisation d’un forum des acteurs sur la problématique de la gestion des déchets solides dans la commune de Koulikoro, la production et la diffusion de micro programmes destinés aux citoyens sur l’assainissement de la ville et leurs rôles dans sa gestion, la visite guidée de la décharge finale de Noumoubougou, l’atelier bilan de synthèse et de capitalisation des acquis, le suivi du plan d’action par le comité de pilotage, entre autres.

Ce projet de plaidoyer, a conclu M. Marico, aura un impact positif sur la gestion de l’assainissement par la création de dix dépôts de transit dans dix quartiers de la commune urbaine de Koulikoro et permettra de construire un dépôt final et la suppression de trente dépôts anarchiques.

Les questions posées par les participants ont porté sur le manque de suivi et d’évaluation des activités , la non opérationnalisation des comités de salubrité ,la législation sur les déchets , l’apport des GIE dans l’assainissement , la décharge de Noumoubougou entre autres.

La commune de Koulikoro rappelle-t-on, souffre de l’inexistence d’un système adéquat de collecte des ordures ménagères, d’un manque de dépôts de transit et de décharges non aménagées. Les comités de salubrité y sont inopérants et le service de voirie est sans moyens financiers et matériels. Les conséquences de cette situation sont manifestes avec la multiplication des dépôts anarchiques et la prolifération des maladies liées à l’insalubrité. Et puisque sans gestion des déchets, n’importe quelle ville au monde cesserait d’exister, indique-t-on, la Coordination régionale des ONG, à travers son groupe thématique environnement, s’est attelée à l’élaboration de ce projet de plaidoyer pour une gestion durable des déchets solides dans la commune urbaine de Koulikoro.

Le chef de service local de l’assainissement Oumar Sanogo et tous les acteurs impliqués dans l’assainissement de la commune étaient aussi présents au lancement du projet.

A.MAÏGA

Amap Koulikoro