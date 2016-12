Journée récréative des retraités de la BECEAO : DANS UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ, DE SOLIDARITÉ ET DE RETROUVAILLES

Afin de resserrer davantage les liens d’amitié et de fraternité entre ses membres, l’Amicale des retraités de la caisse de retraite par répartition avec épargne (ARC-UEMOA-Mali) – qui relève de la Caisse des retraités par répartition avec épargne de l’Union économique et monétaire ouest africaine (CRAAE – UMOA) – a organisé samedi dernier une journée récréative. C’est le plaisant cadre du centre aéré de la BECEAO (Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest) sis à Sotuba qui a accueilli la manifestation qui revêtait à la fois un caractère studieux, de retrouvailles et ludique.

C’était en présence du directeur national de l’Agence principale de la BECEAO, Konzo Traoré, du représentant résident de la Banque ouest africaine de développement (BOAD), Jean Marcel Aboumon, de l’ancien directeur national de la BECEAO, Drissa Traoré et de nombreuses autres personnalités du monde bancaire, des finances et des affaires.

Dans son mot de bienvenue, la présidente de l’ARC-UMOA-Mali, Mme Sidibé Madina Coulibaly a, à l’entame de ses propos, affirmé que la retraite n’est certainement pas le crépuscule d’une vie, mais un changement d’occupation, avec un emploi de temps plus allégé pour des raisons évidentes. « D’aucuns diront que l’avenir est derrière nous, cependant nous refusons d’être ces retraités qui passent leur temps à chercher dans les tiroirs leurs lunettes ou à rechercher leurs chaussettes. Nous continuerons plutôt de faire bénéficier nos cadets de conseils bien avisés, fruits de solides expériences acquises au cours de carrières bien riches », a-t-elle assuré.

La présidente de l’ARC–UMOA-Mali a aussi indiqué que cette journée de communion qui se veut conviviale et récréative est un moment privilégié de partage avec les membres autour du symbole de l’Amicale, à savoir la solidarité, l’unité et l’entraide. « Si nous avons inéluctablement quelque chose en commun, c’est bien ce temps de repos bien mérité qu’est la retraite, comme nous, vous saurez relever les défis qui vous incombent et soutenir celles ou ceux qui devront assurer la relève », a-t-elle souligné.

Juste après, les participants ont pu suivre un exposé fort instructif sur l’historique de la monnaie au Mali et dans l’espace UEMOA, présenté par Sékou Fakourou Kanté qui a derrière lui une trentaine d’années de carrière à la BECEAO. Il ressort de sa communication que le franc malien est né le 2 juillet 1962 avec la création de la Banque de la République du Mali consacrant ainsi la sortie de notre pays de la zone Franc. C’est le 7 mai 1967 que sont conclus les accords monétaires franco – maliens instaurant la convertibilité du franc malien et le retour du Mali dans la zone franc à travers l’UMOA, a-t-il rappelé.

Aux dires de Sékou Fakourou Kanté, les accords monétaires franco – maliens ont eu comme conséquences la suppression de la Banque de la République du Mali ; la création de la Banque centrale du Mali (BCM) en mars 1968 et la convertibilité du franc malien par rapport au franc français avec une dévaluation de 50 %.

Selon le conférencier, c’est le 1er juin 1984 que le Mali a fait son retour dans la zone CFA avec son admission au sein de l’UMOA, laquelle regroupe les anciennes colonies de la France en Afrique occidentale depuis 1962. L’ancien haut cadre de la Banque centrale est aussi revenu sur quelques dates phares qui ont marqué l’existence de l’institution monétaire. Ainsi, c’est le 10 janvier 1994 que l’UMOA a été transformée en Union économique monétaire ouest africaine (UEMOA) où la politique économique (finances publiques et investissements publics) devient commune en plus de l’union monétaire, a rappelé M. Kanté qui a également rafraichi la mémoire des invités sur le douloureux épisode de la dévaluation du Fcfa de 50 % par rapport au franc français, intervenue un certain 12 janvier 1994.

Le conférencier a abordé également la création de l’Euro, en 2000. Monnaie unique commune aux 15 Etats membres de l’Union européenne de l’époque, le Fcfa est rattaché à cette nouvelle devise dans une parité fixe (1euro = 655,957 Fcfa) qui ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des pays membres de la zone Euro bien que 50% des réserves de change de la BECEAO soient logées au compte d’opération tenu auprès du trésor français, a expliqué l’ancien banquier et non moins technicien des questions monétaires.

Agréée le 20 octobre 2016 par le récépissé n°00853/G-DB délivré par le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Réforme de l’État, l’Amicale a pour but de resserrer les liens d’amitié et de fraternité ayant uni ses membres tout au long de leur carrière ; constituer un cadre de concertation sur les problèmes touchant le régime de retraite de la CRRAE-UMOA ; maintenir le contact entre ses membres et leur établissement d’origine. D’autres objectifs de l’ARC-UMOA-Mali consistent à constituer un cadre de réflexion dans les domaines touchant de près ou de loin la profession de ses membres : Economie, Finance, Monnaie, Informatique, etc et à inciter ses membres individuellement ou collectivement à créer des activités en vue de continuer à faire bénéficier leur pays du capital d’expérience accumulé au cours de la vie active.

Les organes de gestion de l’Amicale sont l’Assemblée générale ; le bureau exécutif ; le commissaire aux comptes et le comité des Sages. En outre, l’ARC – UMOA- Mali peut organiser toute activité compatible avec ses statuts notamment de la consultance ; des conférences ; des journées d’études ; des colloques. S’y ajoutent des voyages d’études ; des activités récréatives (sorties, soirées, activités socioculturelles et sportives) et de l’assistance lors des évènements heureux et malheureux.

Humours, rappel de quelques faits saisissants au moment où ces retraités étaient en fonction à la banque ont agrémenté la journée récréative. Le tout sous les intemporelles notes musicales de l’orchestre Taras pour le bon souvenir et à la grande satisfaction des banquiers retraités qui, pour la majorité, donnaient l’impression d’avoir de l’énergie à revendre tant les pas de danse, de manière ininterrompue, ont donné de l’ambiance et de la couleur à cette cérémonie.

M. SIDIBÉ