Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida : L’HEURE EST à L’ELIMINATION TOTALE DE LA PANDÉMIE

Le continent africain qui compte plus de 2/3 des personnes infectées par le VIH, a fait d’énormes progrès vers l’atteinte de l’objectif

La Journée mondiale de lutte contre le VIH/Sida est célébrée chaque 1er décembre. La célébration de la journée a donné lieu à une grande mobilisation des acteurs et de leurs partenaires autour du Premier ministre Modibo Keita. La cérémonie qui s’est déroulée hier au Palais de la culture, fut l’occasion pour les uns et les autres de réaffirmer leurs engagements à éliminer le Sida d’ici 2030. Par la même occasion, le coup d’envoi des activités de la lutte contre le VIH/Sida durant tout le mois de décembre, a été donné sous le thème : « dépistage et traitement partout et pour tous ».

Le secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le Sida (HCNLS), Malick Sène a indiqué que le fléau du VIH/Sida, longtemps considéré comme l’un des défis les plus redoutables pour la vie et la dignité humaine, est en passe d’être vaincu. En effet, l’Afrique qui regroupait à elle toute seule, plus de 2/3 des personnes infectées par le VIH a fait des progrès importants dans la lutte contre la pandémie. Le continent a en effet enregistré une baisse de plus de 41% des cas dans 22 pays africains dont le Mali. Malgré ces progrès, le Sida continue de tuer entre 2000 et 3000 de nos compatriotes par an, a révélé Malick Sène. D’où l’impérieuse nécessité d’aller à l’élimination de la maladie quel qu’en soit le prix, a-t-il plaidé, ajoutant que pour réussir ce défi, il faut de la vision, du volontarisme et de l’ambition. « Mais il faut surtout s’engager avec foi, amour et abnégation », a insisté le secrétaire exécutif du Haut conseil national de lutte contre le Sida.

Pour la directrice pays de l’ONU-Sida, Mme Thérèse Poirier, nous devons, dans un élan de solidarité, faire du dépistage notre priorité.

C’est pour cela, dira-t-elle, son organisation a mis la prévention au cœur de ses activités. Cependant, il faudra donc accélérer cette prévention et renouveler la tendance de telle sorte que les enfants ne naissent plus avec le VIH/Sida. Il faut surtout faire en sorte que les jeunes grandissent sans le virus.

Quant au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Mme Togo Marie Madeleine Togo, la lutte doit s’intensifier en mettant l’accent sur l’objectif 3/90. Elle soutient que cela ne sera possible que si l’on privilégie la prévention et l’accès aux soins. Tout en estimant que les indicateurs de cette lutte dans notre pays se sont améliorés, elle note des défis à relever : la pérennisation des acquis, le renforcement du système de santé, l’intensification des actions dans les zones à risques.

Mme Djerma Oumou, la présidente du réseau malien des personnes vivant avec le VIH/Sida (REMAP) a déploré le fait que malgré les efforts, leur prise en charge dépend de l’extérieur. Elle souhaite donc la mise en place d’un fonds national pour corriger cette situation. Elle estime notamment qu’il faut aussi entreprendre d’autres actions comme lutter contre la stigmatisation, améliorer l’information et les soins pour les personnes handicapées et surtout prévoir une ligne budgétaire sur le budget national.

Pour le Premier ministre, les porteurs du VIH/Sida ont la charge de faire en sorte qu’eux-mêmes ne soient pas un obstacle à l’épanouissement de leur vie et de tout faire pour échapper à la stigmatison. Selon Modibo Keita, il faut que la vie l’emporte sur la mort et le désespoir. « C’est dire que l’optimisme est au rendez-vous », a t-il dit même s’il pense qu’il ne faut pas considérer la situation comme acquise. Le Premier ministre a exprimé l’engagement du président de la République et du gouvernement à vaincre la maladie.

F. NAPHO