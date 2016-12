Inter Milan : BARBOSA SUR LE DEPART ?

Gabriel Barbosa a rejoint l’Inter de Milan il y a quelques mois avec l’ambition de confirmer son bon début de carrière au Brésil. Bien qu’arrivé en Lombardie avec le statut d’international, l’ex-joueur de Santos n’a quasiment pas eu de temps sous le maillot nerazzurro. Alors que la phase aller du championnat italien tire à sa fin, il ne cumule que dix-sept petites minutes disputées. Face à cette situation, « Gabigol » a déjà exprimé son mécontentement par le biais de son agent Wagner Ribeiro. Pourtant, et malgré le changement opéré au niveau de la barre technique avec la venue de Stefano Pioli, la donne aurait peu de chances d’évoluer dans un futur à court terme. Le joueur serait ainsi sérieusement tenté par un départ, ne serait-ce qu’en forme de prêt. Selon ce que rapporte le quotidien AS, l’attaquant brésilien pourrait prendre la direction de Las Palmas en janvier prochain. L’actuel dixième de la Liga espère obtenir ses services pour une durée de six mois. Le club des Iles Canaries viserait également le Parisien Jesé, ainsi que l’international ghanéen Wakaso Mubarak. Affaire(s) à suivre…