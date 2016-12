Industries extractives : L’EXERCICE DE TRANSPARENCE

Le rapport 2013 de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) Mali, a été présenté lundi dernier au cours d’un atelier de dissémination à l’hôtel Salam. La cérémonie d’ouverture des travaux était présidée par Mme Traoré Oumou Soumaré, chef du cabinet du ministère des Mines. C’était en présence du secrétaire permanent de l’ITIE Boubacar Thienta, les représentants des sociétés extractives, de la société civile et des partenaires techniques et financiers de ce secteur.

Dans le souci de contribuer à réduire la pauvreté à travers la gestion efficiente du secteur extractif du pays, et de faire profiter davantage les populations de l’exploitation des ressources extractive, notre pays a adhéré à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives. Une des exigences de la mise en œuvre de cette initiative est la production et la publication régulière et ponctuelle de rapport ITIE, suivies d’une promotion active de ces rapports.

Le rapport ITIE 2013, huitième du genre, s’inscrit dans ce cadre et résume les informations sur la réconciliation des revenus fiscaux et non fiscaux provenant des industries extractives courant 2013. L’élaboration de ce rapport, a expliqué Mme le chef du cabinet, a commencé par l’établissement d’un périmètre de réconciliation qui, sur la base d’un seuil de matérialité convenu, spécifie les secteurs couverts, les entreprises extractives et les régies financières de l’Etat tenues de faire des déclarations.

Selon elle, ce périmètre établi pour l’exercice 2013 sur la base d’un seuil de matérialité de 50 millions de Fcfa, comprend 18 entreprises extractives, 8 entités de l’Etat et couvre le secteur minier et celui des hydrocarbures. Il ressort de ce rapport ITIE-Mali que, les recettes titrés du secteur minier en 2013 ont diminué par rapport à l’année 2012, de 248,116 milliards à 186,998 milliards de Fcfa ; soit une baisse de 25%. Cette baisse est due à la chute du cours du métal jaune sur le marché mondial. Toujours selon le rapport, 10% des recettes déclarées en 2013 proviennent des sous-traitants, et 99% des recettes versées au Trésor proviennent de la filière or.

Cependant, le secteur minier a représenté plus de 17% des recettes de l’Etat, selon le rapport ITIE 2013, et 14% des emplois créés en 2013 au Mali proviennent des sociétés minières et de leurs sous-traitants. Les 68% des exportations du pays proviennent de l’or et la contribution de ce secteur au PIB est de 7%. Les sociétés minières ont déclaré avoir contribué pour 643 millions de Fcfa au titre du développement local à caractère volontaire ou obligatoire essentiellement constitué de la construction des infrastructures scolaires, sanitaires, l’entretien des routes, le développement des activités créatrices des revenus, etc.

A noter que parmi les sociétés minières qui ont déclaré leurs contributions au développement local, seule la mine de Kalana (SOMIKO) les a déclarées à titre obligatoire c’est-à-dire s’inscrivant dans sa convention.

Une autre nouveauté dans le rapport ITIE 2013, c’est la publication de l’identité des propriétaires réels des titres miniers et pétroliers. Treize sociétés extractives sur les 18 retenues dans le périmètre de réconciliation ont soumis des données exhaustives sur la propriété réelle. Une diminution des écarts entre les déclarations de l’Etat et celles des sociétés extractives par rapport à l’année 2012. Elle passe de 19,175 milliards de Fcfa d’écart relevé en 2012 à 12,404 milliards de Fcfa en 2013, soit une baisse de 35%. Cette baisse est à l’actif du comité de pilotage et du secrétariat ; mais aussi une certaine synergie d’action entre les services de recouvrement et d’assiette de l’Etat.

Babba B. COULIBALY