Incendie au foyer Boulogne-Billancourt : UN MALIEN MEURT EN SAUTANT DE L’IMMEUBLE

Les habitants du foyer national Coallia de Boulogne-Billancourt dans la proche banlieue de Paris sont sous le choc. En effet, un de nos compatriotes qui y habitait est mort le 15 décembre dernier dans des circonstances dramatiques. Dans la nuit du jeudi au vendredi 15 décembre, un terrible incendie s’est déclaré dans l’immeuble géré par Coallia. Les flammes se sont rapidement propagées à travers le bâtiment et notre compatriote, Fousseyni Traoré, qui s’est jeté du 3ème étage. Malheureusement, la chute lui fut fatale.

A cette occasion, l’ambassadeur du Mali en France, Cheick Mouctary Diarra a présenté ses condoléances à la famille du défunt et souhaité prompt rétablissement aux blessés. Il a exprimé la solidarité du Mali tout entier à nos compatriotes sinistrés, et assuré que l’ambassade restera mobilisée aux côtés des autorités françaises compétentes pour que toute la lumière soit faite sur ce drame.

C’est ainsi qu’une délégation, conduite par le vice-consul général, Bakary Doumbia, s’est rendue, par deux fois, sur le lieu du sinistre et a rencontré la colonie malienne. « Sur instruction de ma hiérarchie, nous avons conduit une délégation de quatre membres au foyer national de Boulogne-Billancourt, afin de présenter nos condoléances aux parents de la victime et souhaiter prompt rétablissement aux blessés.

Nous sommes en contact permanent avec une délégation des ressortissants de Fangoumba (un village du Cercle de Diéma) et nous attendons les conclusions de l’enquête sur ce tragique événement», nous a confié Bakary Doumbia.

Le surlendemain du drame, c’est-à-dire le dimanche 18 décembre, les résidents du foyer national de Boulogne-Billancourt ont manifesté leur mécontentement, en pointant du doigt « une éventuelle piste criminelle et l’insalubrité des logements de ce foyer de 300 chambres ». « L’incendie a démarré chez le gérant de la résidence, Hamik Gadouche. Après l’alerte donnée par les occupants de l’immeuble d’en face, Fousseyni Traoré, à l’instar de quelques résidents, a voulu descendre par les escaliers du 4ème étage.

La fumée dégagée par l’incendie ne l’ayant pas permis d’aller jusqu’au bout, il rebroussa chemin et perdit ses repères. Arrivé au niveau du 3ème étage, il s’est jeté dans le vide par une fenêtre ouverte. Il a demandé de l’eau à boire avant de rendre l’âme», témoigne Djanjo Coulibaly, leader des ressortissants de Fangoumba en France.

Dans un communiqué de presse diffusé le 16 décembre la société Coallia, reconnaissait que «le feu s’est déclaré à 3 heures 45 minutes dans le hall de l’immeuble de la rue nationale, activant le système de sécurité incendie.

Les pompiers sont intervenus très rapidement, peu avant 4 heures et ont permis l’évacuation des personnes présentes dans l’immeuble. Le feu a été maîtrisé vers 4 heures 40 minutes. Les premiers éléments de l’enquête indiquent qu’il s’agit d’un probable acte volontaire. Le rapport définitif de l’intervention de police permettra d’établir les causes de l’incendie».

Il convient de préciser que les résidents de ce foyer sont essentiellement Maliens, Sénégalais et Mauritaniens. Fousseyni Traoré était âgé de 36 ans, marié et père de deux enfants : une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans. Il était arrivé en France en 2013 après avoir fait un séjour de près de deux ans en Italie.