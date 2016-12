Haute Autorité de la Communication : EXPLICATION DE TEXTES A SEGOU ET SIKASSO

Le centre Gabriel Cissé de Ségou abrite un atelier d’imprégnation aux textes législatifs et réglementaires régissant la régulation des médias dans notre pays. La session de 2 jours qui s’est ouverte hier est organisée par la Haute Autorité de la Communication (HAC), en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert.

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par le gouverneur de la Région de Ségou, George Togo, qui avait à ses côtés le représentant du président de la HAC, Gaoussou Drabo et celui de la fondation Friedrich Ebert, Amadou Samaké.

Après l’étape de Bamako qui a vu la participation des journalistes venus des Régions de Kayes, Koulikoro et du District de Bamako, l’étape de Ségou a donc regroupé les participants (environ une cinquantaine de confrères) venus des Régions de Ségou et de Sikasso.

Pendant deux jours, les participants vont échanger sur plusieurs thèmes comme l’historique de l’évolution de la presse malienne depuis mars 1991 et l’historique des initiatives de régulation des médias entre 1991 et 2014 ; la régulation des médias au Mali, les textes législatifs et réglementaires ; la Haute Autorité de la Communication (ses missions et prérogatives).

Les échanges porteront sur les problèmes et les attentes des médias audiovisuels dans les régions de Ségou et Sikasso. La cérémonie d’ouverture de cet atelier a été présidée par le gouverneur de la Région, George Togo.

L’atelier résulte de la volonté de la Haute Autorité de la Communication de privilégier les priorités dégagées lors des rencontres qu’elle a eues avec les associations professionnelles des médias en mars dernier.

Il s’agit d’assainir les secteurs de la communication audiovisuelle, de la presse écrite et des médias en ligne et aussi de prendre en compte le besoin pressant de formation continue des acteurs de tout l’espace médiatique et d’améliorer les conditions de travail de ces acteurs par l’adoption d’une convention collective. Dans son allocution d’ouverture, le représentant du président de la HAC, Gaoussou Drabo, dira que l’importance des ateliers d’imprégnation n’est plus à démontrer. «Ceux-ci créent une occasion d’échanges sur les textes régissant la mission de régulation des médias audiovisuels au Mali et sur des sujets qui préoccupent les acteurs du secteur.

« Cet atelier se veut un cadre d’échange et de partage. Son succès est tributaire de votre participation assidue et active. Nous espérons qu’au bout des travaux vous vous approprierez mieux les textes régissant la régulation des médias et la mission de la Haute Autorité de la Communication et que vous serez en mesure d’en faire la restitution dans vos régions respectives », indiquera Gaoussou Drabo, avant d’annoncer qu’un recueil des textes législatifs et réglementaires régissant la régulation des médias au Mali sera remis aux participants à la fin des travaux.

Dans la poursuite de cette même dynamique, a ajouté Amadou Samaké, la Fondation Friedrich Ebert jette son regard vers un plus grand réseau de proches partenaires, de nombreuses relations ainsi qu’un plus grand nombre de domaines d’intervention et de défis à relever au niveau social et politique. Ce qui explique ce partenariat avec la HAC autour de l’appropriation des principaux textes qui réglementent le secteur des médias au Mali, a-t-il précisé.

Le gouverneur de la Région de Ségou a insisté sur la bonne participation des acteurs concernés en vue de retombées positives de la rencontre dans les deux régions concernées, à savoir Ségou et Sikasso.

D. COULIBALY

AMAP-Ségou