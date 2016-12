Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique : LE PREMIER MINISTRE MODIBO KEITA PORTERA LA VOIX DU MALI

Le Premier ministre, Modibo Keita, est arrivé, hier après-midi, à Dakar pour participer à la 3è édition du Forum international sur la paix et sécurité en Afrique qui se déroule du 5 au 6 décembre dans la capitale sénégalaise. Le chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré et d’autres personnalités maliennes, a été accueilli au bas de la passerelle par son homologue sénégalais, Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Les deux personnalités ont eu un court entretien au salon d’honneur de l’aéroport Léopold Sédar Senghor de Dakar, avant que le Premier ministre sénégalais n’accompagne son hôte à l’hôtel King Fahd. Le chef du gouvernement est aussi porteur d’un message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keita à son homologue sénégalais, Macky Sall du Sénégal, selon des sources maliennes.

Le Forum de Dakar dont l’ouverture officielle a eu lieu, hier lundi, porte sur le thème général : « L’Afrique face à ses défis sécuritaires : regards croisés pour des solutions efficientes ». Il est placé sous le patronage du président Macky Sall et s’attèlera à approfondir le dialogue stratégique entre les parties prenantes africaines et leurs partenaires internationaux en matière de paix et de sécurité. Les participants devraient aussi animer des réflexions pour une vision partagée des menaces sur le continent africain et étudier les réponses les plus appropriées pour faire face aux défis du moment.

Le Forum s’est également fixé comme objectif d’examiner les moyens d’accompagner les progrès réalisés grâce aux initiatives africaines ou internationales dans le domaine de la sécurité et de la paix. Autre objectif de cette rencontre : mettre en rapport les entreprises avec les décideurs politiques qui souhaitent avoir des partenaires connaissant les enjeux économiques et de sécurité de l’Afrique.

Une quinzaine de chefs d’Etat et de gouvernement sont invités à cette rencontre à laquelle sont attendus 500 participants du monde entier. Un panel des chefs d’Etat sur « les enjeux d’orientations stratégiques pour la paix et la sécurité sur le continent africain » clôturera le Forum.

Auparavant, la rencontre aura discuté des thématiques de la bonne gouvernance et de la paix et de la sécurité, du terrorisme et de l’extrémisme religieux, de la criminalité transfrontalière, de l’adaptation des capacités africaines avec l’appui de l’Union africaine (UA), de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de l’Union européenne et des Nations unies. Lors du lancement de cette 3è édition, en juillet dernier, le ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye avait souligné que le Forum répond « à un contexte international et régional marqué par l’exacerbation des menaces à la paix et à la sécurité, notamment en Afrique avec la lutte contre l’extrémisme et la criminalité transnationale ». Le Forum de Dakar est organisé par le ministère sénégalais des Affaires étrangères, en partenariat avec le ministère français de la Défense en relation avec le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS) du Sénégal.

Lancée lors du Sommet de l’Elysée sur la paix et la sécurité en décembre 2013, le Forum s’est déjà tenu en 2014 et en 2015.

Envoyé spécial

Moussa Diarra