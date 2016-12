Foot féminin : VERS UN ARRÊT DU CHAMPIONNAT NATIONAL

Il reste encore six journées de débats, mais avec à la fermeture des stades par la Direction nationale des sports et de l’éducation physique, cette première édition risque de se terminer en queue de poisson

S’achemine-t-on vers un arrêt du championnat national à six journées de la fin de la compétition ? La question mérite d’être posée après la décision de la Direction nationale des Sports et de l’Education physique (DNSEP) de fermer les stades de Bamako jusqu’à nouvel ordre. En effet, tous les matches du championnat national se disputent dans les stades qui appartiennent à l’Etat et tous ces sites sont concernés par la décision de la DNSEP. Selon la présidente de la commission centrale du football féminin de la Fédération malienne de football (FEMAFOOT), Fatou Camara la reprise du championnat national était prévue cette semaine mais a été reportée, suite à la décision de la DNSEP de fermer les stades jusqu’à nouvel ordre.

«Notre souhait est de terminer cette première édition du championnat national et on fera tout pour disputer les six journées restantes. Nous demandons la réouverture des stades pour permettre aux équipes de terminer le championnat. Si par malheur, la fédération devait arrêter le championnat, le titre restera vacant. Autrement dit, tout ce qui a été fait tombera à l’eau, il n y aura ni montée en première division, ni descente en deuxième division la saison prochaine», a confié la présidente de la commission centrale du football féminin de la FEMAFOOT.

«Au nom de la fédération, je demande aux équipes d’être patientes, on fera tout pour terminer le championnat national», répètera Fatou Camara, avant de plaider la cause des joueuses auprès du ministère des Sports. «Je lance un appel au ministère des Sports et à tous les amoureux du ballon rond, que tout le monde s’implique pour une reprise du championnat national. C’est la première édition et on doit tout faire pour relever le défi» insistera Fatou Camara.

La meilleure buteuse du championnat, Bassira Touré qui rêve de brandir le premier trophée de la compétition, abondera dans le même sens. «Personnellement, je suis pressée de jouer le reste du championnat pour marquer encore des buts et surtout permettre à mon équipe d’être la première à soulever le trophée du championnat», dira la canonnière de l’AS Mandé qui affiche 52 buts au compteur. La deuxième place est occupée par Oumou Touré de l’USFAS qui a inscrit 45 buts. A l’instar de Bassira Touré, l’attaquante-vedette du club militaire rêve, elle aussi de soulever le prestigieux trophée et pourquoi pas, terminer meilleure buteuse de la compétition.

Mais pour le moment, Bassira Touré et Oumou Touré, comme d’ailleurs l’ensemble des 12 formations qui participent au championnat, doivent prendre leur mal en patience parce que rien ne dit que cette première édition du championnat ira au bout. Pour rappel le coup d’envoi du championnat avait été donné le 29 avril 2016 avec 12 équipes qui se sont s’affrontées en aller-retour dans une poule unique jusqu’à la 14è journée, avant que la compétition ne soit suspendue pour cause de Coupe d’Afrique des nations des Dames. Les 12 formations ont pour nom : l’AS Réal, l’AS Mandé, l’USFAS, Santoro UFC, les Amazones CV, Super Lionnes, Super club, Saramaya de Kati, Tériya de San, les Tigresses de Kayes, les Tigresses de Bougouni et Badenya de Mopti.

Après 16 journées de débats, c’est l’AS Mandé qui occupe la tête du classement avec 44 points, devant l’AS Réal et l’USFAS qui comptent, respectivement 42 et 37 points au compteur. Quand on sait que les Mandékas sont invaincues depuis le coup d’envoi de la compétition (14 victoires, 2 nuls), on peut s’autoriser à dire que Bassira Touré et ses coéquipières sont bien placées pour devenir les premières joueuses à inscrire leur nom au palmarès du championnat. Mais à condition que l’on dispute les six journées restantes.

