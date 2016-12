Foot féminin : TRANSFERT, LES SUPER LIONNES RATISSENT LARGE r

L’équipe d’Hamdallaye a fait démissionner plusieurs joueuses et pas des moindres : Bassira Touré, Salimata Diarra, Hawa Tangara et deux éléments des Tigresses de Bougouni qui ont remporté la première édition du Festival national de foot féminin

«Le transfert n’est pas encore effectif. Ils (les responsables de l’AS Mandé, ndlr) font de la résistance, mais je peux vous garantir que Bassira Touré portera les couleurs des Super Lionnes la saison prochaine». Ces propos sont signés d’un responsable des Super Lionnes qui répondait ainsi à la question de savoir si l’attaquante-vedette de l’AS Mandé et actuelle meilleure buteuse du championnat national, Bassira Touré va rejoindre l’équipe d’Hamdallaye l’année prochaine.

Notre interlocuteur ajoutera que l’attaquante internationale a déjà démissionné au profit des Lionnes et que la joueuse piaffe d’impatience d’enfiler le maillot de sa future équipe. Jointe hier, l’intéressée a confirmé l’information et expliqué qu’il s’agit «d’un choix personnel». «Je pense que la vie même est un choix, j’ai fait le choix de jouer avec les Super Lionnes après plusieurs années passées à l’AS Mandé. Je ferai tout pour donner aux Lionnes et au président Papa Séyan Keïta leur premier trophée. Je compte beaucoup sur mes futures coéquipières pour relever ce défi», a confié la canonnière qui affiche 52 buts au compteur.

Si le transfert de Bassira Touré se confirme-une hypothèse fort probable-ce sera un gros coup pour les Super Lionnes qui s’attacheraient ainsi les services de l’une des meilleures joueuses de l’histoire du football malien. Depuis près d’une décennie, Bassira Touré et l’AS Mandé dominent le football féminin du Mali et la canonnière a tout gagné avec son équipe au plan national : championnat du district, coupe du Mali, coupe du président de la Fédération malienne de football.

Ne manque à ce palmarès que le championnat national qui a été lancé cette année et qui est dominé de la tête et des épaules par la joueuse et ses coéquipières. Les Mandékas ont toutes les cartes en main pour devenir les premières footballeuses du pays à inscrire leur nom au palmarès de la compétition et on ne voit pas qui pourrait les empêcher de monter sur la plus haute marche du podium si le championnat va jusqu’au bout. Pour mémoire, après 16 journées de compétition l’AS Mandé caracole en tête du classement avec 44 points, devant l’AS Réal (42 unités) et l’USFAS (37 points).

Une autre joueuse de l’AS Mandé, internationale elle aussi, est dans le viseur des Super Lionnes. Il s’agit de Salimata Diarra qui évolue au poste de milieu offensif et qui est également une pièce maîtresse de l’équipe de Lafiabougou.

Comme Bassira Touré, Salimata Diarra a participé à la dernière CAN-féminine au Cameroun avec les Aigles. Contrairement aux deux joueuses citées plus haut, Fatoumata Doumbia «Raul» elle, a fait le chemin inverse en quittant les Lionnes, direction l’AS Mandé. Outre Bassira Touré et Salimata Diarra, plusieurs autres joueuses et pas des moindres, ont démissionné pour les Super Lionnes dont l’animatrice principale de la ligne d’attaque de l’AS Réal, Hawa Tangara.

La canonnière a longtemps porté le maillot des Réalistes et est, avec Binta Diarra «La Vieille», une joueuse emblématique de l’équipe de Djicoroni-Para. «Je suis très contente de rejoindre les Super Lionnes. Le Réal m’a tout donné et je n’ai aucun problème avec les dirigeants du Réal. Mais chaque chose a son temps, j’ai envie de changer d’air et de tenter un nouveau challenge. Je n’oublierai jamais les moments fantastiques que j’ai passés au Réal avec lequel j’ai évolué pendant 10 ans. Je tiens à dire un grand merci à toute la famille du Réal», a confié Hawa Tangara qui évoluera donc à la pointe de l’attaque des Lionnes la saison prochaine.

Parmi les autres nouvelles recrues des Super Lionnes ou plutôt les joueuses qui ont démissionné au profit de l’équipe, figurent deux sociétaires de Super club et deux joueuses des Tigresses de Bougouni, les vainqueurs de la première édition du Festival national de foot féminin. C’est dire que l’équipe du président Papa Séyan Keïta a ratissé large et certains n’hésitent pas à parler déjà du début de la fin du règne de l’AS Mandé.

D. BAGAYOKO