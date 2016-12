Fonds de solidarité nationale : TOUJOURS PLUS POUR LA REDUCTION DES INEGALITES

Le Fonds de solidarité nationale (FSN) a tenu vendredi dernier la 16ème session de son conseil d’administration sous la présidence de son PCA Emmanuel Traoré. La cérémonie d’ouverture s’est déroulée dans les locaux de la structure en présence du directeur général, Abdoul Karim Sacko.

Au cours des travaux, les administrateurs devaient examiner et adopter le rapport d’activités de 2016, le programme d’activités de l’année 2017 et le projet de budget 2017 qui se chiffre en recettes et dépenses à plus de 3,2 milliards de Fcfa.

Cette année, l’un des faits marquants dans la vie du Fonds de solidarité nationale est la nomination d’un nouveau directeur général et de son adjoint. Emmanuel Traoré a félicité la nouvelle direction et espéré qu’elle saura sauvegarder l’esprit de famille qui prévaut au sein du Fonds.

Se penchant sur le rapport d’activités 2016, il a noté que le document rend compte des activités menées avec un budget global de 970 millions de Fcfa contre une prévision de 1,2 milliard de Fcfa. Il s’est réjoui qu’une subvention exceptionnelle de 100 millions ait été accordée au titre du Filet social. Il a salué cette heureuse initiative et félicité les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration, dont la contribution a été déterminante dans cette mise à disposition.

Pour l’année 2017, le programme d’intervention du FSN se présentera en deux parties : une première dite « ordinaire » sur la base des ressources du budget spécial d’investissement et celles mobilisées par le FSN et une seconde consacrée exclusivement au Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des populations du Nord du Mali, financé par la Banque africaine de développement et une contrepartie du Mali.

Emmanuel Traoré a souligné que la programmation reste dans l’esprit des années précédentes et enregistre quelques faits marquants : une meilleure distribution des dons en nature à travers des opérations plus décentralisées, une communication mieux maitrisée et le souci de la redevabilité vis-à-vis des donateurs ; la mise en œuvre des premières activités du Projet d’appui à la réinsertion socio-économique des populations du nord du Mali (PARSEP NM) financé par un don de la BAD de 8,1 milliards de Fcfa ; la signature d’une nouvelle convention de partenariat avec le partenaire américain « Lutheran World Relief » pour un don en nature estimé à 500 millions ; l’initiative de doter en kits sociaux certaines communes des régions de Kayes, Koulikoro et Sikasso qui ne sont pas couvertes par le PARSEP NM.

Il a exhorté les administrateurs à un examen approfondi des documents soumis et à une réflexion d’envergure sur les voies et moyens de renforcer cet outil de réduction des inégalités et d’un développement territorial plus équilibré que constitue le Fonds de solidarité nationale.

A. D. SISSOKO