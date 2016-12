Fête des sciences : susciter l’engouement chez les plus jeunes

«Cette 1ère édition a, très modestement, comblé nos attentes. Nous pensons avoir pu susciter l’engouement des sciences chez les plus jeunes. Ils ont posé des questions à ceux qui montaient la garde au niveau des stands, aux responsables des différents laboratoires et aux chercheurs présents », a résumé Dr Amadou Koné, président de la commission d’organisation de la fête des sciences au Mali. Cet enseignant chercheur à l’Université des sciences et techniques (USTB) de Bamako s’exprimait, samedi à l’amphi I de la FAST, lors de la cérémonie de clôture de cet événement qui a, durant 3 jours, mobilisé plus d’une centaine de chercheurs venus de divers pays et des centaines d’élèves et étudiants des différentes universités de Bamako.

Cette rencontre se tenait sur la base d’un constat amer et avec un objectif clairement affiché. Il a été constaté que les enfants fuient les filières scientifiques au profit des séries littéraires. Ce déséquilibre est, de l’avis des experts, une menace contre le développement et le progrès dans notre pays.

Le but de cette fête était alors d’avoir, à terme, plus de scientifiques au Mali pour amorcer son développement industriel et socioéconomique.

Ainsi, durant 3 jours, d’éminents chercheurs et scientifiques ont exposé sur des thèmes comme l’enseignement des sciences, le rapport de la science à l’horizon 2030.

Les écoliers ont aussi visité des laboratoires, des stands d’exposition des résultats de recherches scientifiques. Il y a eu aussi des concours d’inventions et d’innovations, d’architectures sur banco, et sur la propriété industrielle.

Ces concours aux critères stricts ont mis en compétition des collégiens, lycéens et étudiants des écoles techniques et professionnelles des académies d’enseignement des rives droite et gauche de Bamako.

Les lauréats ont reçu, samedi, lors de la cérémonie de clôture, des cadeaux symboliques. C’est la rive droite qui, selon les jurys, s’est classée première de ces compétitions.

Présidant la cérémonie de clôture, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Assétou Founé Samaké Migan, a encouragé les lauréats. « Sans les sciences, le Mali ne serait pas. Avec elles, le Mali serait. Les lauréats des différents concours peuvent se considérer comme des soldats du progrès », a-t-elle déclaré tout en se réjouissant que cet espace, comme l’avaient souhaité les autorités, ait été un lieu de partage et de récréation autour de la connaissance. Et d’ajouter : « Aux jeunes, je dirais, la science se pratique au quotidien. Posez vous des questions. Ne lâchez jamais sans une réponse claire aux questions que vous vous posez, avant de les approfondir au profit de vos camarades ».

Pour le Pr Assétou Founé Samaké Migan, la science est véritablement en marche au Mali. Pour illustrer cette affirmation, elle a expliqué : « Avant la tenue de cette rencontre, une structure qui a apporté un soutien à la tenue de cette rencontre m’a révélé que 10 jeunes maliens vont participer à un concours de robotique aux Etats-Unis d’Amérique ».

C. M. TRAORE