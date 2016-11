Escrime, coupe du Mali : LA FEDERATION FAIT D’UNE PIERRE DEUX COUPS

Une soixantaine d’escrimeurs venus des ligues de Bamako, Koulikoro et Sikasso ont participé à la coupe du Mali qui s’est disputée samedi au Palais de la culture Amadou Hampaté Bah. Il s’agissait de l’avant dernier rendez-vous de la saison et le moins que l’on puisse dire c’est que les combattants et combattantes ne se sont pas faits de cadeaux. Chacun rêvait de monter sur le podium, mais il n y avait que deux trophées en jeu qui sont revenus à Alima Dembélé de l’USFAS et Gaoussou Coulibaly N°1 du centre Olympafrica.

La première s’est hissée sur la plus haute marche du podium en dominant largement 15-04 sa coéquipière, Fily Dembélé, tandis que le sociétaire du centre Olympafrica de Banankabougou a été sacré face à Arouna Coulibaly de l’USFAS. Score final : 15-07 pour Gaoussou Coulibaly N°1. Les troisièmes places sont revenues à Aminata Doumbia de l’USFAS et Lanfia Soumano qui évolue lui, aussi sous les couleurs du club militaire. Les trois premiers du classement ont reçu chacun une enveloppe d’encouragement.

L’un des temps forts de la compétition a été la cérémonie de présentation des athlètes, clubs et écoles d’escrime qui se sont distingués au cours de la saison. Pour les récompenses individuelles, Gaoussou Coulibaly N°1 du centre Olympafrica a été sacré champion en épée masculin avec 160 points, alors que Mariam Théra de l’USFAS s’est classée première du tableau féminin avec 145 points. Au fleuret, les deux titres ont été décernés à Ali Bocoum de MIFA Escrime (104 points) et Aminata Doumbia de l’USFAS (88 points).

Pour le sabre, la première place du classement est revenue à Boubacar Ballo du centre Olympafrica (106 points) et Alima Dembélé de l’USFAS (160 points). L’USFAS s’est adjugée le trophée de meilleur club de la saison en totalisant 2885 points, loin devant le centre Olympafrica (1518 points) et MIFA Escrime club (1222 ponts). Quant au trophée de meilleure école d’escrime, il a été enlevé par l’école Kalanso Espace Education. Tous les récipiendaires ont reçu des enveloppes d’encouragement.

Les deux finales (garçons et filles) et la cérémonie de remise des prix aux meilleurs de la saison étaient présidées par le secrétaire général de la Fédération malienne d’escrime (FME), Moussa Samaké «Balla», en présence des membres du bureau fédéral et de plusieurs invités de marque dont le représentant de l’école Kalanso Espace Education, Soumaïla N’Diaye. Dans une brève allocution, le secrétaire général de la FME se réjouira d’un bon déroulement de la compétition, avant de féliciter les athlètes, les clubs et les ligues pour leur participation au tournoi.

Balla Samaké fera une mention spéciale à l’Union sportive des forces armées et de sécurité (USFAS) qui a été sacrée meilleur club de l’année et dont plusieurs escrimeurs et escrimeuses ont marqué l’exercice 2015-2016 de leur empreinte. Pour terminer, le secrétaire général de la FME témoignera sa gratitude et sa reconnaissance à l’ensemble des partenaires de l’instance dirigeante de l’escrime nationale dont le ministère des Sports, le Comité national olympique et sportif (CNOS) et Sotelma-Malitel. «C’est grâce au soutien et à l’accompagnement des partenaires que la fédération organise ces compétitions», témoignera Moussa Samaké.

S. B. TOUNKARA