Emploi et formation professionnelle : ECHANGES ET PARTAGE ENTRE L’ECHELON NATIONAL ET LES INSTANCES REGIONALES

Le secrétaire général du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Soumana Satao, a présidé mardi dernier la cérémonie d’ouverture des travaux du cadre de concertation des services centraux et régionaux en charge de l’emploi et de la formation professionnelle. La rencontre s’est déroulée à la direction nationale de l’emploi et de la formation professionnelle, en présence de la directrice générale, Fatoumata Abdourhamane Dicko. On notait également la présence des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle ; ainsi que des coordinateurs de projets et programmes du département en charge de l’emploi et de la formation professionnelle.

Sixième du genre, la présente rencontre est un cadre d’échanges et de partage entre l’échelon national et les instances régionales en charge de l’emploi et de la formation professionnelle.

« Instauré en 2014, le cadre de concertation se révèle être un excellent outil de gouvernance en ce sens qu’il permet aux responsables de suivre semestriellement le chemin parcouru et les correctifs à apporter en cours d’exécution des programmes d’activités », a expliqué le secrétaire général pour qui chaque rencontre permet aux participants d’acquérir certaines connaissances à travers les modules de formation introduits dans le programme, ce qui permet de pallier le déficit de renforcement des capacités, gage certain de la qualité des services rendus aux usagers.

Par ailleurs, Soumana Satao a souligné que la synergie d’actions entre les structures du département, à tous les niveaux et entre les formes d’organisations, directions nationales, services rattachés, organismes personnalisés et services d’appui, doit être une réalité. Elle doit aussi permettre d’avoir une vue d’ensemble des réalisations en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Les différentes rencontres précédentes ont entre autres permis aux cadres des structures nationales et régionales de s’approprier les documents de politiques en matière d’emploi et de formation professionnelle ainsi que leurs plans d’actions ; de débattre de la tenue des cadres de concertation dans les régions et d’esquisser des solutions ; d’échanger sur les principales contraintes et difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, mais également d’avoir des perspectives pour les actions futures.

En effet, la loi n° 2012-007 du 7 février 2012, modifiée, portant code des collectivités territoriales au Mali, a expliqué le secrétaire général du département de l’emploi, dispose en ces articles 22, 97, 164 que « le conseil communal, le conseil du cercle et le conseil régional règlent par délibérations les affaires de leurs collectivités, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel. A ce titre, ils délibèrent sur la création et la gestion des équipements de formation professionnelle ».

C’est dans ce cadre que les textes relatifs aux missions à transférer aux collectivités en matière d’emploi et de formation professionnelle sont en cours de validation.

Au cours de ces travaux de cinq jours, les participants seront dotés d’un outil de planification et d’évaluation des activités qui vise à harmoniser les présentations de leurs programmes annuels de travail et à faciliter leur évaluation. Soumana Satao a exhorté les différents responsables à faire preuve d’assiduité tout au long de ces cinq jours afin que des travaux sortent des recommandations pertinentes et des propositions de solutions adéquates aux différents et nombreux problèmes. La nomination très prochaine des directeurs régionaux de l’emploi et de la formation professionnelle des régions de Kidal, Taoudéni et Ménaka afin de répondre aux besoins spécifiques de cette partie du territoire a été annoncée au cours de la rencontre.

Babba B. COULIBALY