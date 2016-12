Emigration : 150 MALIENS REGAGNENT VOLONTAIREMENT LE PAYS

Plus de cent cinquante (dont une dizaine d’enfants) de nos compatriotes émigrés en Libye (hommes et femmes) viennent de regagner le pays. Ils sont arrivés hier en fin d’après-midi à Bamako. Ils ont été accueillis aux environs de 18 heures 30 mn à l’aéroport international Modibo Keïta Sénou par le chef de cabinet du ministère des Maliens de l’extérieur, Moussa Aliou Koné. C’était en présence du chargé de programme immigration et gestion des frontières de l’OIM (Organisation internationale des migrations), Jacopo Carbonari. Les représentants de la direction de la Protection civile, et ceux de la Direction régionale du Développement social et de l’Economie solidaire étaient également présents à l’accueil.

Dès qu’ils ont foulé le sol de la mère patrie, ces émigrés qui vivaient en Libye depuis plusieurs années, et qui ont choisi volontairement de revenir au bercail, ont été pris en charge par la Protection civile. Dans les jours à venir, ils devraient tous regagner leurs localités d’origine. Nous y reviendrons dans une prochaine édition.

Mh. TRAORE