Disparition du Pr Bakari Kamian : UN MONUMENT NATIONAL S’EN EST ALLE

Le professeur Bakari Kamian n’est plus. L’historien et écrivain a tiré sa révérence dimanche dernier à l’âge de 88 ans en Tunisie. Cette disparition constitue une immense perte pour notre pays.

Né en 1928 à San, Bakari Kamian est titulaire du Cape d’histoire et de géographie et d’une agrégation en géographie. Il a été instituteur entre 1949 et 1952, avant de devenir tour à tour professeur, censeur et proviseur de lycée, puis directeur général de l’Ecole normale supérieure du Mali et secrétaire général du Conseil national de la recherche scientifique et technique à la présidence de la République. La riche et exemplaire carrière avait également valu à l’illustre disparu d’assumer plusieurs responsabilités dans les organisations du Système des Nations unies.

Auteur de plusieurs publications, le Pr Kamian est récipiendaire de nombreuses distinctions. Il est, entre autres, commandeur de l’Ordre national de la Guinée, de l’Ordre national du Lion du Sénégal, commandeur de l’Ordre national du Mérite de la France, commandeur de l’Ordre national du Mali et officier des Palmes académiques de France. Il a aussi été membre d’honneur de la société de géographie de France. Nous reviendrons en détail sur son parcours dans une prochaine édition.

M. SIDIBÉ