Développement durable en Afrique : LA CONTRIBUTION DES UNIVERSITES

«Développement durable en Afrique Subsaharien : Approches économiques et juridiques », c’est le thème d’un atelier interdisciplinaire de deux jours qui se tient depuis hier à l’Université des sciences juridiques et politiques de Bamako (USJPB). Fruit de la coopération interuniversitaire entre le Mali et le Luxembourg, le présent colloque a pour but d’appuyer les universités de Bamako dans la promotion de la recherche scientifique à travers le renforcement des capacités des jeunes chercheurs.

Il s’agit spécifiquement de partager les informations et les connaissances sur tous les aspects liés au développement durable entre tous les participants. De préparer les jeunes à mieux présenter et diffuser les résultats de leurs travaux de recherche et de susciter le dialogue entre les différents domaines des sciences sociales autour des questions de développement, principalement le droit et l’économie. Une centaine d’enseignants chercheurs et étudiants des deux pays prennent part à cet exercice.

A l’ouverture de l’atelier, le recteur par intérim de USJPB, le Pr Moussa Djiré, a rappelé la place et l’utilité sociale de l’université qui, selon lui, au-delà de la formation des cadres, contribue à la réflexion sur les grands problèmes que rencontre l’humanité et propose des solutions. Il a salué le sens de l’amitié et de l’engagement, pour la cause de la paix, des partenaires luxembourgeois qui, malgré ces moments de crise que connaît le Mali, ont bravé les restrictions de leur pays pour venir chez nous. Plaçant l’événement dans son contexte, le Pr Arnaud Bourgain de l’Université de Luxembourg dira que cette manifestation scientifique qui s’inscrit dans le cadre de la coopération interuniversitaire Mali Luxembourg est un volet important du programme de coopération quinquennal entre les deux pays. Il a invité les intervenants à présenter leurs travaux de façon à les rendre accessibles à un public qui n’est pas forcément celui des spécialistes.

Ces travaux multidisciplinaires portent notamment sur les immenses défis auxquels les pays de l’Afrique subsaharienne font face en terme de développement. Entre autres les questions de démographie, les conséquences du changement climatique, le développement rural avec son corollaire d’accès à l’eau et les questions foncières.

Le Pr Mme Diarra Haby Sanou, qui intervenait au nom du ministre l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a salué la pertinence de ce thème qui intervient à un moment où le monde est de plus en plus confronté au réchauffement climatique avec pour corollaire, la dégradation généralisée et accélérée des écosystèmes et des ressources naturelles, l’insécurité alimentaire, la pauvreté, les migrations et les conflits.

Rappelant l’enjeu multidimensionnel des Objectifs du développement durable (ODD) dont s’est dotée la communauté internationale le Pr Sanou a estimé que les communautés du Nord et du Sud doivent se mobiliser pour apporter leur contribution au bénéfice des générations futures. Pour sa part, le gouvernement est en train d’élaborer des stratégies et plans d’action pour sa mise en œuvre. Le ton est déjà donné pour l’élaboration du Cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable (CREDD) 2016-2018

L. ALMOULOUD