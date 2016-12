Développement de l’Afrique : MABINGUE NGOM MISE SUR LA MAÎTRISE DE LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

«Si l’Afrique investit dans la jeunesse et dans l’accélération de la baisse de la croissance démographique, elle va gagner le pari de 2030 », a déclaré le directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Mabingue Ngom lors d’une conférence de presse, samedi dernier à l’hôtel Kimpeski. La rencontre s’inscrivait dans le cadre du Forum national des jeunes sur les Objectifs du développement durable (ODD) qui s’est tenu du 9 au 10 décembre.

Mabingue Ngom estime que la croissance de la population en Afrique est très forte. A cause de la croissance démographique, on a un nombre de plus en plus important de jeunes, qui dépendent tous des autres. Et l’effet des progrès des pouvoirs publics ne se sent pas sur l’amélioration des conditions de vie des populations, ajoute-t-il. Ces progrès, dit-il vont être mitigés si nous ne maîtrisons pas la croissance démographique. « Nous devons faire en sorte que la croissance démographique ne prenne pas le pas sur la croissance économique », a-t-il souligné. Le directeur régional de l’UNFPA soutient que l’Afrique atteindra 3,6 milliards d’âmes à l’horizon 2100, et le continent ne pourra pas faire face à la forte demande. Ce qui veut dire que l’Afrique sera en éternel recommencement à cause de cette croissance. Selon Mabingue Ngom, les facteurs de cette forte croissance sont les mariages précoces avec leur lot de problèmes en matière de santé (fistules) et d’éducation.

Des millions de femmes n’ont pas accès aux services de planification familiale alors que ce sont ces derniers qui permettent de réduire d’un 1/3 la mortalité maternelle, a fait remarquer le directeur. Il a indiqué que l’engagement des leaders religieux est capital dans cette question, afin de mettre en place des méthodes culturellement sensibles. Ces méthodes permettront de pénétrer certaines de nos valeurs qui nous empêchent de considérer la fille ou la femme avec beaucoup plus d’attention. Il indique que l’amélioration et la prospérité que nous voulons d’ici 2030 sont tributaires du nombre de personnes à nourrir, à soigner et à former. « Nous n’allons pas arriver à ce progrès que nous voulons, si nous ne mettons pas fin à l’immigration des jeunes et à leur radicalisation. Le progrès que nous voulons à l’horizon 2030 est un monde prospère », assure le directeur.

Notons que durant son séjour dans notre pays, le directeur régional de l’UNFPA pour l’Afrique de l’ouest et du centre, Mabingue Ngom a présidé le Forum national des jeunes sur les Objectifs du développement durable et participé à la rencontre des leaders religieux sur les violences basées sur le genre.

F. NAPHO