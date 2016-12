Coupes africaines des clubs : PLACE AUX PRELIMINAIRES !

En Ligue des champions d’Afrique, le Stade malien fera son entrée en lice contre les Libériens de Byc, alors que le Réal se frottera aux Nigérians de Rivers United. Pour la coupe de la Confédération, les deux représentants maliens, le Djoliba et les Onze Créateurs sont exemptés des préliminaires

Le tirage au sort de l’édition 2017 de la Ligue des champions d’Afrique et de la coupe de la Confédération a été effectué hier au siège de la Confédération africaine de football (CAF) au Caire (Egypte). Pour leur entrée en lice en Champion’s league, les deux représentants maliens, le Stade malien et le Réal affronteront, respectivement le club libérien de Byc et les Nigérians de Rivers United. Stadistes et Réalistes disputeront chacun le match retour à l’extérieur. Parmi les autres affiches de ce tour préliminaire de la nouvelle formule de la Ligue des champions on peut citer le choc entre les Ivoiriens du Séwé Sports et les Gambiens de Ports Authority, l’explication entre AC Léopards de Dolisie et USM Loum ou encore le duel qui opposera l’US Gorée et le Horoya de Conakry.

Les 23 rescapés des préliminaires se frotteront aux 9 clubs exemptés de premier tour lors des 16es de finale. Les qualifiés rejoindront ensuite la phase de groupes qui comptera cette année 16 participants, soit le double des années précédentes. Quant aux éliminés, ils disputeront les barrages de la coupe de la Confédération. Les matches aller auront lieu du 10 au 12 février 2017, alors que les manches retour sont prévues du 17 au 19 février. Au total, 9 équipes sont exemptées du tour préliminaire : l’USM Alger, Al Ahly, le Zamalek, le WAC Casablanca, l’Etoile sportive du Sahel, l’Espérance Tunis, les Mamelody Sundowns, Al Hilal, le TP Mazembé de Lubumbashi.

En coupe de la Confédération, les deux représentants maliens, les Onze Créateurs et le Djoliba sont exemptés des préliminaires et n’entreront en lice qu’au deuxième tour. Neuf autres formations sont exemptées des préliminaires : Recreativo Libolo, ASEC Mimosas, Smouha, AS Kaloum, Sanga Balendé, Ahly Shandy, Azam, Club Africain, CS Sfaxien et Zesco United.

S. B. TOUNKARA