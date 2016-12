Coupe de Dinandougou : LE FC CALCIO REMPORTE LA TROISIEME EDITION

La finale de la troisième édition de la coupe de Dinandougou (arrondissement de Kénénkoun, ndlr) s’est disputée dimanche sur le terrain du centre Olympafrica de Banankabougou. L’événement était présidé par le président de l’Association des ressortissants de Dinandougou, Souleymane Doucouré, en présence du parrain de la compétition, Boubacar Sidiki Traoré et du promoteur, Mamadou S. Haïdara.

Au total, 16 équipes ont participé à la compétition cette année. A l’issue des éliminatoires, le FC Calcio de Banankabougou et Aigle Vert de Faladié se sont qualifiés pour la finale. Les deux équipes se sont retrouvées dimanche pour le bouquet final qui a tourné à l’avantage de l’équipe de Banankabougou vainqueur 2-0. Les deux buts ont été marqués par Mamoutou Kané et Moussa Diop.

Le FC Calcio a reçu un jeu de maillot et une enveloppe de 50.000 Fcfa, contre 25.000F cfa et un jeu de maillot pour Aigle vert. Moussa Diop a été désigné meilleur joueur du tournoi, alors que le trophée fair-play est revenu à l’AS Sabalibougou. Dans son allocution de clôture, Mamadou S. Haïdara indiquera que l’objectif de ce tournoi est de détecter de jeunes talents pour renforcer l’équipe de Dinandougou. «Nous avons une équipe de deuxième division au niveau de notre commune et nous avons beaucoup de ressortissants à Bamako.

A travers cette compétition, notre objectif est de détecter de nouveaux talents pour renforcer l’équipe de Dinandougou dans la perspective des compétitions à venir», dira Mamadou S. Haïdara.

Le président de l’Association des ressortissants de Dinandougou, Souleymane Doucouré abondera dans le même sens, tout en indiquant que l’organisation de la compétition a également pour but de créer la solidarité entre les ressortissants de Dinandougou d’une part et d’autre part, les sensibiliser sur la situation de la commune, à savoir son enclavement. «Nous voudrions passer par le sport pour pouvoir faire une meilleure connaissance de notre commune», précisera Souleymane Doucouré, en présence du parrain du tournoi, Boubacar Sidiki Traoré.

B. THIERO