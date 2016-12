CONTACTS BILATÉRAUX

A la fin du Forum, le Premier ministre Modibo Keita a été reçu en audience, mardi, sur place au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) par le président de la République du Sénégal, Macky Sall à qui il a remis un message du président de la République Ibrahim Boubacar Keita. Modibo a saisi l’occasion pour remercier le chef de l’Etat sénégalais de l’hospitalité dont la délégation malienne a fait l’objet en terre sénégalaise et de la fierté du Mali et de ses plus hautes autorités pour la réussite de la 3è édition du Forum. Le chef du gouvernement a, à son tour, reçu en audience, le même jour, le vice-ministre japonais des Affaires étrangères, Takei Shunsuke. Le ministre japonais a souhaité entretenir le Premier ministre de la vision de son pays pour le Mali et l’Afrique. Il s’est félicité de la participation de notre pays aux différentes éditions de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique, en anglais Tokyo International Conference on African Development (TICAD) et a souhaité que nos deux pays poursuivent cette dynamique. Le Japon, a-t-il souligné, est aux côtés du Mali dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation notamment en ce qui concerne les actions de développement et la lutte contre le terrorisme. Dans ce cadre, le Japon souhaite apporter sa contribution aux efforts du G5 Sahel. Le ministre japonais a émis aussi le souhait que nos deux pays œuvrent ensemble pour faire aboutir la réforme du Conseil de Sécurité des Nations unies. En réponse, le Premier ministre s’est félicité du long chemin parcouru par la coopération multiforme entre nos deux pays et les résultats positifs engrangés. Modibo Keita a demandé au Japon de poursuivre sa coopération dans le domaine de la formation et de l’équipement de nos forces de sécurité. A l’issue de l’audience, M. Shunsuke a déclaré avoir fait au Premier ministre Keita le point de la coopération japonaise en faveur du Mali. « La partie malienne a beaucoup apprécié notre coopération au Mali », a-t-il dit. « Nous avons aussi discuté de la coopération sur le plan international. J’ai constaté que les positions malienne et nipponne se rejoignent. Nous souhaitons continuer la bonne collaboration dans ce sens », a ajouté le responsable japonais.

Moussa Diarra

ECHANGES FRANCS AVEC LES MALIENS DU SENEGAL

Les Maliens du Sénégal n’ont pas caché leur joie et leur plaisir, mardi, dans les locaux de notre représentation diplomatique à Dakar, en accueillant le Premier ministre Modibo Keita. Le chef du gouvernement, qui séjournait dans la capitale sénégalaise pour participer à la 3e édition du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, tenu du 5 au 6 décembre, a respecté la tradition de ces échanges avec nos compatriotes établis hors du Mali. Modibo Keita, après s’être assuré que tous les compatriotes présents dans la salle comprenaient la langue nationale bamanan, a engagé la conversation, en relevant que la tenue de ces échanges dans l’ambassade est un signe de respect. Il a souhaité discuter, (sans aucun sujet tabou) avec nos frères et sœurs établis au Sénégal, de la raison de sa visite à Dakar, des nouvelles du pays et de leurs préoccupations et interrogations. Il a ainsi dit que lui et sa délégation, comprenant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Salif Traoré et d’autres responsables des questions de défense et de sécurité, sont à Dakar pour participer à une rencontre sur la paix et la sécurité dans un cadre africain mis en place par les pays africains. Le chef du gouvernement a souhaité apporter les nouvelles du Mali, de vives voix, à nos compatriotes au-delà de ce qu’ils peuvent attendre par d’autres canaux. C’est ainsi que Modibo Kéita a fait l’historique de la crise sécuritaire et institutionnelle dans notre pays, rappelant que « le Mali s’est fait par le dialogue et se construira par le même dialogue ». Faisant référence à l’Accord pour la paix et la réconciliation, il a dit que les ennemis de la paix opposés au bonheur du Mali, n’ont pas désarmé dans leurs nuisances contre le pays en voulant perpétuer leur présence dans la partie Nord de notre pays, en faisant prospérer « une économie criminelle qui, à son tour, nourrit leur entreprise ». Au cours des débats qui ont suivi et dont la modération a été confiée au président des Maliens du Sénégal, Elhadj Moro Camara, les questions, contributions, interpellations et interrogations ont été nombreuses sur les problèmes des étudiants qui se sont inscrits à Dakar par leurs propres soins mais qui réclament la bourse de l’Etat. Mohamed Diakité, représentant des étudiants, outre ce point, a abordé pêle-mêle la question des Régions dans le Nord du Mali sous l’angle de l’absence de l’Etat à Kidal, la corruption, appelant une précision du Premier ministre sur la confusion entre les manques à gagner dont il est question dans les rapports du Vérificateur général et la dissipation de ressources financières à laquelle beaucoup de nos compatriotes pensent, quand ils parlent de détournement de biens publics. Les difficultés de reconnaissance, par certaines structures du pays d’accueil, des documents d’identité consulaire, les tracasseries de la police aux frontières notamment à Diboli où, selon les intervenants, les Maliens seraient soumis à des paiements indus, « même s’ils ont des papiers en règle». Ce dernier sujet a amené le ministre Salif Traoré à énumérer toutes les actions conduites par son département pour sanctionner les auteurs de faits établis et documentés et d’écarts de conduite avérés. Et un jeune médecin, en spécialisation en chirurgie cardiovasculaire, de pointer fort pertinemment la question de l’utilisation et l’intégration des cadres de la santé envoyés en formation. Le chef du gouvernement, qui a indiqué au détour de plusieurs réponses, ne pas s’engager sur des points dont il ne connait pas les tenants et les aboutissants, s’est intéressé à cette question du redéploiement des médecins spécialistes.

M. D.