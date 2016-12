Conseil supérieur de l’Education: LES ATTENTES SONT GRANDES

Les membres de cette instance doivent passer au peigne fin toutes les difficultés des différents ordres de l’enseignement.

Le ministre de l’Education nationale, Kénékouo dit Barthélémy Togo a présidé hier dans la salle multifonctionnelle Adama Berthé du Centre national de recherche sur l’éducation non formelle (CNRENF, ex DNAFLA) la cérémonie d’ouverture de la 5è session du Conseil supérieur de l’éducation. Cette cérémonie a enregistré la présence de la présidente du Conseil supérieur de l’éducation, Mme Siby Ginette Bellegarde, des responsables des établissements d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la formation professionnelle et de l’emploi, des Universités, des Grandes écoles, des partenaires techniques et financiers du secteur de l’éducation.

La présidente a campé le décor, en rappelant la loi d’orientation sur l’éducation qui crée en son chapitre 5, le Conseil supérieur de l’éducation et lui assigne des missions. Mme Siby Ginette Bellegarde a ainsi rappelé quelques missions, dont entre autres, l’émission des avis et la formulation des propositions sur les grandes orientations de la politique nationale en matière d’éducation et de formation, l’émission des avis et suggestions sur toutes les questions d’intérêt national relatives à l’éducation et la formation et sur la réglementation en ces matières et enfin la délibération sur les questions qui sont soumises par les ministres en charge de l’Education.

Le Conseil supérieur de l’éducation est de ce fait une instance de réflexion prospective et objective, dont les avis doivent être à la fois sollicités et autant que faire se peut pris en compte dans les programmes gouvernementaux. La présente session se penchera trois jours durant sur la suite réservée aux conclusions de la 4è session tenue en décembre 2011, sur la baisse du niveau des élèves au regard des résultats du Diplôme d’études fondamentales (DEF) et du Baccalauréat, la gestion du personnel enseignant, l’état des lieux de l’Inspection générale de l’éducation et la réforme du système Licence Master et Doctorat (LMD) dans l’enseignement supérieur.

Elle a exhorté les membres du Conseil supérieur à réfléchir, à défendre parfois ardemment leurs points de vue et à proposer aux départements en charge de l’Education des solutions consensuelles qui aideront à la prise de la bonne décision.

Le ministre de l’Education nationale a indiqué que les différents départements en charge de l’Education, de la Recherche scientifique et de la Formation professionnelle sont actuellement occupés à la préparation active du Programme décennal de l’éducation (PRODEC) qui va certainement permettre de faire face aux grands défis. Ces derniers attendent beaucoup des conclusions de cette session qui les guideront sur les grandes orientations de la politique éducative.

Kénékouo dit Barthélémy Togo a rappelé que les membres du Conseil, qui ne tenait pas ses assises depuis quelques années déjà, ont été nommés l’année dernière pour un mandat de 4 ans.

Il les a félicités et remerciés pour avoir accepté cette responsabilité qui est la preuve de leur disponibilité et engagement. Il les a enfin invités à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance placée en eux par les différentes organisations qu’ils représentent au sein du Conseil supérieur de l’Education. « Les ministres en charge de l’Education, au regard de votre expertise, ont placé leur confiance en vous et vous ont demandé de conduire la destinée de cet organe. Je voudrais vous adresser mes félicitations et vous souhaiter plein succès dans cette nouvelle mission exigeante, mais aussi exaltante », a souligné le ministre Togo.

M. COULIBALY