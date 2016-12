Conseil international des managers africains : LE DIRECTEUR DE L’ANPE, IBRAHIM AG NOCK, PRIMé

Le Conseil international des managers africains (CIMA) a remis une distinction au directeur général de l’ANPE (Agence nationale pour la promotion de l’emploi), Ibrahim Ag Nock. La cérémonie a eu lieu le 10 décembre dernier, à Paris. Agé de 41 ans mais nanti d’une expérience capitale et variée tant au Mali qu’à l’extérieur, Ibrahim AG Nock représentait le Mali parmi une dizaine de lauréats primés lors d’un gala offert aux managers africains. «Cette distinction est l’aboutissement de toute cette dynamique impulsée non seulement par le management de l’Agence nationale pour l’emploi mais aussi en arrimage avec les grands axes de la politique nationale de l’emploi». La 23ème Conférence annuelle du forum économique de l’Afrique gagnante et le 23ème gala du leadership des managers africains ont été présidés par Sidi Abd Allah Sy, président et fondateur du Forum économique de l’Afrique gagnante, entouré de Mahamadou Dia, conseiller chargé de la communication du CIMA et de Mahamadou Lamine Sagna, professeur à l’université de Pringston aux USA. M. Sy dira : « C’est en 1986, à Yaoundé, au Cameroun, que fut créé le groupe des managers africains. Tant d’événements ont marqué ce club et la plupart des pères fondateurs de cette structure ne sont plus de ce monde. C’étaient des hommes qui étaient animés d’une foi inébranlable pour la coopération Sud-Sud. J’ai en face de moi mes amis Maliens. Ils savent que le premier pionnier malien, c’est Mamadou Sada Diallo, membre fondateur du club des managers africains, rejoint quelques années plus tard par Dramane Hamidou Touré dit Darhat. Des hommes valeureux, compétents qui avaient une vision du développement. Alpha Oumar Konaré, Ibrahim Boubacar Kéïta et Soumeylou Boubèye Maiga» ont été aussi des membres très influents de ce club de managers africains et y ont laissé des souvenirs mémorables. Le choix de notre compatriote Ibrahim Ag Nock s’est opéré depuis le 4 octobre 2016 à Paris par le comité de surveillance pour la sélection des meilleurs africains qui ont marqué de leur empreinte l’année 2016. C’est ainsi qu’au vu de « son leadership, de son patriotisme, de son éthique, de ses performances économiques et de son engagement pour l’émergence de son pays », Ibrahim Ag Nock a été retenu comme lauréat de l’oscar du trentenaire du leadership et de l’excellence des managers africains. Ce forum de l’Afrique gagnante est un événement annuel majeur et unique en son genre «permettant de célébrer l’excellence africaine et de participer au lobbying de l’image d’une nouvelle Afrique, continent d’avenir par ses richesses et sa diversité». Et à Ibrahim Ag Nock de nous livrer ses impressions : «C’est tout d’abord vous dire ma fierté d’être retenu pour cette distinction qui est la consécration des efforts louables de tous les agents de l’ANPE-Mali. Cette distinction est aussi un défi. Car la persévérance dans ce cap et dans cette trajectoire est un enjeu majeur ». Ibrahim Ag Nock est un inspecteur de sécurité sociale, titulaire d’un master professionnel en décentralisation et ingénierie de développement local, option gestion des projets. Muni d’une expérience pluridisciplinaire au sein des Nations unies, Ibrahim est l’artisan principal qui a mis en place le Centre national de promotion du volontariat et a accompagné tout le processus législatif ayant abouti à instaurer, depuis l’indépendance et pour la première fois, un Code du volontariat par la loi n° 2011056 instituant le volontariat national en qualité d’expert national du PNUD, mis à la disposition du ministère en charge de la Jeunesse. De 2006 à 2009, au Congo Brazzaville, il a coordonné divers projets de promotion du volontariat à l’international et du développement communautaire. Il faut souligner qu’un autre Malien, le directeur général de la BDM-SA (Banque malienne de développement), Amadou Sidibé est lauréat du 23è Gala annuel du leadership des managers africains. Empêché, il n’a pu se rendre à Paris pour recevoir son prix, mais y a été valablement remplacé par Mamadou Kondo, directeur général adjoint de la BDM-SA. Enfin, il faut rappeler que le directeur général de la BDM-SA est diplômé de l’ENA de Bamako et du CEFEB (Centre d’études financière, économique et bancaire de Paris). Après l’absorption de la BMCD par la BDM qui a donné naissance à une nouvelle entité appelée BDM-SA, Amadou Sidibé a assumé différentes fonctions dont celle de directeur de la gestion des prêts. Il fut aussi directeur général adjoint de la filiale de la BDM-SA en Guinée-Bissau, directeur du marketing, du développement et de la communication, responsable du pôle financier et juridique. Il a été nommé en qualité de directeur général en avril 2015.

Ely Dicko

AMAP Paris