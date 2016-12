Conseil de Cabinet à la Primature : LA QUESTION DE LA RELANCE DE LA POSTE AU CENTRE DES ÉCHANGES

Le Premier ministre, Modibo Kéïta, a présidé vendredi à la Primature un Conseil de cabinet qui s’est essentiellement appesanti sur le dossier de la relance de la poste. C’était en présence de la quasi totalité des membres du gouvernement.

Il convient de rappeler que la poste est dans un état difficile aujourd’hui. Cet état s’explique principalement par les différentes mutations que la poste a connues ces deux ou trois dernières décennies où on a vu la structure amputée de ses services financiers. Toute chose qui l’obligeait à se concentrer quasi exclusivement sur le service universel, c’est à dire sur les services non rentables et que personne d’autre qu’elle ne pouvait faire. A cela s’ajoutent des problèmes de gestion.

Au sortir du Conseil de cabinet, le ministre de l’Économie numérique et de la Communication, Porte parole du gouvernement, Me Mountaga Tall a déclaré que tout cela fait qu’aujourd’hui la poste doit être mise en situation de renaitre et qu’elle doit être soutenue. Ce, a estimé le ministre Tall, pour qu’elle puisse assumer ses fonctions universelles d’une part mais aussi pour assumer les fonctions nouvelles qui doivent être les siennes, d’autre part.

Toujours aux dires du chef du département en charge de la Communication, il n’y a pas aujourd’hui de poste sans banque postale et sans courrier électronique. Toutes ces activités ont été discutées et le Premier ministre, en conclusion, a souhaité que ces dossiers soient plus approfondis, qu’il y ait plus de concertation pour que des décisions puissent être prises concernant l’activité postale de façon générale, a annoncé Me Mountaga Tall.

« Ces décisions portent aussi bien sur les aspects législatifs que sur les aspects de coopération avec d’autres structures pour injecter des fonds nouveaux au niveau de la poste pour apporter une expertise et pour faire en sorte que la structure soit à même aujourd’hui d’assumer pleinement l’ensemble de ses missions », a- t-il conclu.

M. SIDIBÉ