Conférence nationale du MIRIA : POUR UNE MEILLEURE IMPLANTATION DANS TOUT LE PAYS

Le Mouvement pour l’Indépendance, la Renaissance et l’Intégration africaine (MIRIA) a tenu, samedi dernier, à la Maison des Aînés à l’ACI 2000, sa conférence nationale placée sous la présidence effective du président du parti, le Pr. Mamadou Kassa Traoré.

Dans son adresse, le Pr. Traoré a félicité vivement les militants pour le travail politique qu’ils mènent sans relâche sur le terrain. Il a insisté sur l’importance que revêtent les débats et les décisions qui en sortiront pour le fonctionnement du parti pendant les deux années à venir. Le président du MIRIA a également évoqué le contexte national dans lequel se tient cette conférence nationale, sous ses aspects politique, économique, social, culturel et sécuritaire. Ce contexte est marqué « par la présence significative des forces internationales sur notre territoire national, la précarité grandissante qui est le propre d’une proportion importante de la population, les difficultés de mise en œuvre de l’Accord de paix issu du processus d’Alger, l’interconnexion entre le terrorisme et la criminalité ordinaire et la problématique du réchauffement climatique ».

A l’issue des travaux, la conférence nationale du parti a adopté de nombreuses recommandations. Sur la vie du parti, la conférence nationale a déploré le relâchement du comité exécutif national dans l’exécution des recommandations du 4e congrès du parti, elle a lancé un appel à cette instance et à toutes les militantes et tous les militants à consentir plus de sacrifice pour l’implantation du parti à travers tout le pays. La conférence nationale a invité le comité exécutif à prendre plus d’initiative dans la mise en œuvre des recommandations du 4e congrès. Elle a invité à plus d’effort pour une meilleure implication du parti dans la vie publique et exhorté le parti à améliorer sa stratégie électorale ainsi qu’à plus de présence sur le terrain.

Au plan national, la conférence nationale a exhorté le gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de l’Accord issu du processus d’Alger. Elle a félicité le gouvernement pour la tenue des élections communales malgré les nombreuses contraintes. La conférence nationale a condamné, « sans réserve, la corruption et toutes les formes d’enrichissement illicite ». Elle a invité le gouvernement à prendre toutes les mesures pour améliorer la gouvernance et condamné sans réserve le terrorisme sous toutes ses formes.

Le MIRIA regrette que les élections n’aient pas pu se tenir sur toute l’étendue du territoire national. Le parti reste solidaire de toutes les communes où le scrutin n’a pu se tenir pour le moment à cause de l’insécurité. Il a exhorté le gouvernement « à prendre toutes les mesures en vue de l’organisation des élections dans lesdites communes ».

« Les élections communales ont été globalement positives pour la majorité présidentielle à laquelle nous appartenons. Mais là aussi, des défis sont à relever, notamment, celui d’une collaboration franche à tous les niveaux entre les partis de la majorité et celui de la construction d’une nouvelle dynamique partenariale », a indiqué le MIRIA.

« En effet, pour des raisons partisanes, ces partis se sont souvent affrontés sur le terrain au lieu de se donner la main. D’autres ont misé sur leur pouvoir et leur argent pour écarter tout esprit de solidarité et d’entraide, obligeant les uns et les autres à contracter d’autres types d’alliances », selon l’analyse du parti.

A l’ouverture, le président du MIRIA a fait observer une minute de silence en la mémoire de Cheick Diallo, président d’honneur, du député MIRIA de Tominian, Schadrac Kéïta, et à Fidel Castro Ruz, le leader cubain, pour son combat contre la domination coloniale et impérialiste.

Y. DOUMBIA