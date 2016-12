COMMUNIQUE DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU MALI

Le Président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar KEITA et l’ensemble du peuple malien ont appris avec consternation l’attaque terroriste perpétrée contre un détachement de l’armée burkinabé basé à Nassoumbou.

En cette terrible circonstance, le Président de la République, en son nom et au nom de toutes les Institutions et du peuple malien tout entier présente ses condoléances attristées au Président du Faso et au peuple burkinabé et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Le Président de la République,tout en condamnant fermement l’attaque lâche et barbare, réaffirme l’engagement du Mali à lutter sans répit, en relation avec tous ses voisins, contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Bamako le 17 décembre 2016

Pour le Gouvernement

Me Mountaga TALL

Ministre de l’Economie numérique et de la Communication

Porte – parole du Gouvernement