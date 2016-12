Chambre des mines du Mali : COHESION ET UNITE D’ACTION COMME FACTEURS DE PROGRES

«La cohésion et l’unité d’action des délégations régionales de la Chambre des mines du Mali (CMM) », tel est le thème de la 4e Assemblée consulaire statutaire de la CMM. Cette session budgétaire se tient, depuis hier, dans la salle de conférence du Patronat, sous la présidence du secrétaire général du ministère des Mines, Lamine Alexis Dembélé. Y sont présents, outre le président en exercice Abdoulaye Pona, la presque totalité des sept membres du bureau national, des présidents des délégations régionales.

Pendant 2 jours de travaux, les participants analyseront l’état d’exécution du budget 2016 qui est bouclé à 879 millions de Fcfa. Ils adopteront aussi le projet de budget 2017, équilibré en recette et en dépense à près de 988 millions de Fcfa. Les ressources proviendront des patentes additionnelles versées par les compagnies minières, des recettes liées à la vente des cartes de membre. Y participent aussi les cotisations des grandes mines, des petites mines, des sous-traitants, des carrières industrielles, des Groupements d’intérêt économique (GIE), les coopératives et associations minières, les orpailleurs. Les fonds TRIE (transport routier inter-Etats versés par la Chambre de commerce et d’industrie du Mali (CCIM). Le Programme de vérification des importations du patronat (PVI) contribuent également à la mobilisation des ressources de la CMM.

A la suite du mot de bienvenu du 1er adjoint du maire de la commune IV, Bakary Marudiè Niaré, Abdoulaye Pona a justifié le choix du thème de la rencontre. « Le premier défi est la cohésion, l’unité et la convergence de vue de l’ensemble des acteurs du secteur minier autour des objectifs de la Chambre», a-t-il prêché. Cet appel à l’union et la cohésion se justifie si l’on sait qu’une fissure règne au sein de la Chambre consulaire des miniers de notre pays.

En effet, le mandat du bureau en exercice a expiré depuis un an. Le département de tutelle peine à organiser l’Assemblée générale élective.

Le décret portant organisation et modalité de fonctionnement de la Chambre des mines du Mali qu’il avait adopté à cet effet, a été attaqué en justice par le bureau de M. Pona. La Cour suprême, dans son arrêt du 04 août 2016, l’a ainsi annulé. Depuis cette annulation dudit décret, le bureau actuel joue la prolongation, en attendant le rapport de la commission de relecture de l’ensemble des textes régissant la Chambre. Cette commission a été mise en place le 30 septembre dernier pour une durée de six mois.

« Cette relecture des textes fondateurs et fondamentaux de la Chambre vise à prendre en compte les avis et les suggestions des acteurs miniers. Le but est non seulement de les adapter à nos réalités, mais aussi en y intégrant la donne régionale, voire sous régionale », a justifié Lamine Alexis Dembélé, dans sons allocution initiale. Pour sa part, l’Etat assumera ses rôles régaliens d’impulsion, de suivi et de contrôle de vos activités, a-t-il assuré. Et, la relecture en cours du Code minier du Mali participe de cela. « Il s’agit de réussir à élaborer un Code minier toujours attractif pour l’investisseur, qui concilie les objectifs de développement que l’Etat et les communautés se fixent d’atteindre », a dit M. Dembélé.

A ce propos, Abdoulaye Pona dira que la relecture du code de 2012 s’impose afin de doter notre pays d’un code minier unique, contre trois en vigueur. Un autre défi, selon lui, est de faire en sorte que les nationaux soient impliqués davantage dans l’activité minière. Pour lui, il urge, comme mesure d’accompagnement, de réduire les taxes à l’exportation de l’or pour les productions artisanales afin de les inciter à payer davantage d’impôts. Il a exhorté aussi à la création d’un guichet unique et à fixer un prix statique à l’exportation de l’or.

C. M. TRAORE