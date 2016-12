Camp national de la Croix Rouge à Kayes: LE FORUM CONFIRME SA PERTINENCE

Le stade Abdoulaye Macoro Sissoko de Kayes a abrité du 9 au 15 décembre, la 8è édition du camp national des volontaires de la Croix Rouge. Le présent camp qui vient de s’achever, a regroupé 150 volontaires venus de toutes les régions du pays.

D’après Fatamba Sissoko, vice-président du comité régional de la Croix Rouge de Kayes, le camp national des volontaires de la Croix Rouge est un forum qui offre l’opportunité aux jeunes volontaires de cette organisation de s’exprimer sur les préoccupations de leurs localités. Cette édition a été également marquée par des conférences et des activités artistiques, culturelles et sportives.

Les volontaires ont aussi fait une excursion au Fort de Médine, un lieu historique de la période coloniale. « Une année sur deux, on va dans une Région. L’année dernière, on était à Dougouwolo (Région de Ségou), site du camp national des volontaires. C’est un lieu d’apprentissage, d’échange d’expériences.

Au terme du camp, chaque Région présente un sketch qui fait ressortir ses réalités », a-t-il expliqué. Selon lui, les jeunes de Kayes ont fait allusion au thème de l’exode. Cette question est une préoccupation majeure de la Région. Après les travaux champêtres, certaines personnes, notamment les bras valides, préfèrent se rendre dans les villes pour chercher du travail pour afin de gagner de l’argent et subvenir aux besoins de leurs familles. Le président du comité national de la Croix Rouge, Abdramane Cissé, le président du comité régional de la Croix Rouge de Kayes, Amadou Sow, ont saisi cette occasion pour rappeler aux participants les 7 principes (humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité) de la Croix Rouge, une organisation humanitaire internationale.

« C’est une bonne initiative qui nous permet de nous cultiver. Lors de cette édition, j’ai appris des notions qui sont nécessaires Fatamba Sissokopour l’amélioration de la santé et du cadre de vie de nos différentes localités. Dans notre commune, nous nous occupons de l’hygiène et de l’assainissement », a assuré Mamoudou Sissoko, un volontaire de la commune de Kassama dans le Cercle de Kéniéba. Il s’est réjoui du fait que des participants aient reçu des boîtes d’images pour leur permettre de mener des activités de sensibilisation, notamment au niveau des Centres de santé communautaires (CSCOM) et des Centres de santé de référence. La prochaine édition se tiendra à Mopti.

B. M. SISSOKO

AMAP-Kayes