Bras de fer sportif : CHEICK OUMAR DIALLO REMPORTE LE TROPHEE DE LA PREMIERE DAME

Danger, comme l’appellent familièrement les supporters, a été sacré pour la deuxième fois d’affilée, samedi au Palais des sports après sa victoire face à son grand rival, Alassane Sissoko «Allemand». Auparavant, Seydou Keïta «Kaoba» avait remporté la finale des -100kg en dominant facilement Yacouba Doumbia

Le tournoi Open de lutte contre le Sida, doté du trophée de Mme Keïta Aminata Maïga s’est déroulé samedi au Palais des sports d’Hamdallaye ACI 2000. Le tournoi était présidé par la présidente de la Fédération malienne de bras de fer sportif (FMBFS) et épouse du chef de l’Etat, Mme Keïta Aminata Maïga. On notait également la présence dans la salle de plusieurs membres du gouvernement, du secrétaire général de la FMBFS, Daoudou N’Diaye et du double champion du monde champion du monde des lourds de taekwondo, Daba Modibo Keïta. Cette année, 12 combattants repartis en deux catégories, les -100kg et les +100kg, étaient en lice pour le prestigieux trophée. La première place du tournoi des 100kg est revenue à Seydou Keïta «Kaoba», alors que Cheick Oumar Diallo «Danger» a été sacré chez les plus de 100kg. Comme lors des précédents tournoi, les amoureux du bras de fer sportif sont sortis massivement et la salle du Palais des sports était presque pleine. Dans son allocution de clôture, le secrétaire général de la Fédération malienne de bras de fer sportif, Daouda N’Diaye s’est réjoui de l’engouement suscité par la compétition, tout en déplorant les erreurs d’arbitrage qui émaillé les combats. «Je suis satisfait du bon déroulement de la compétition, il y a eu du monde et du beau spectacle. La seule ombre au tableau, c’est l’arbitrage. Beaucoup de gens se sont plaint de l’arbitrage», dira le secrétaire général de la FMBFS.

«Nous avons initié cette compétition dans le cadre de la lutte contre le Sida. Les gros bras sont des personnes qui sont exposées parce qu’ils travaillent de jours comme de nuits. Ils fréquentent beaucoup d’endroits et de personnes dans le cadre de leur travail», ajoutera Daouda N’Diaye en témoignant sa reconnaissance et sa gratitude au Comité national olympique et sportif (CNOS) et à PMU-Mali pour leur accompagnement. Pour revenir aux confrontations proprement dites, le public de la salle du Palais des sports a assisté à de belles empoignades à l’occasion de ce tournoi. Une fois encore, les combattants ne se sont pas fait de cadeau et les spectateurs ont vibré au rythme des combats pendant près de trois heures. La première finale du jour, celle de la catégorie des mi-lourds a été remportée par Seydou Keïta «Kaoba» face à Yacouba Doumbia «Kolocoumbaba» au terme d’une confrontation à suspense.

Après ce combat, on fera appel aux deux poids lourds pour le choc de titans. Lors de la traditionnelle présentation des finalistes, Alassane Sissoko martèlera qu’il a dominé Danger 6 fois en 7 confrontations, avant d’inviter ses supporters à se préparer pour la fête. «Danger me connaît mieux que quiconque, je l’ai corrigé 6 fois et il ne m’a battu qu’une seule fois», lancera celui que les supporters appellent familièrement Allemand. «Je suis le détenteur du trophée de la première Dame du Mali. Les statistiques appartiennent au passé, ce qui compte aujourd’hui, c’est le résultat du combat. J’attendais ce jour depuis longtemps, l’heure de la revanche a sonné. Je me suis bien préparé, je suis au top, Allemand n’a aucune chance de remporter ce trophée», répondra Cheick Oumar Diallo. Après cette guerre des mots, place sera faite au combat proprement dit et quelle ne sera la surprise des spectateurs du Palais des sports de voir Danger dicter sa loi devant Alassane Sissoko au terme d’une partie parfaitement maîtrisée. Cheick Oumar Diallo remporte ainsi le prestigieux trophée pour la deuxième fois d’affilée à la grande déception des supporters d’Alassane Sissoko qui croyaient dur comme fer au sacre de leur protégé. Auparavant, Seydou Keïta «Kaoba» s’était hissé sur la première marche du podium des -100kg en dominant Yacouba Doumbia «Kolocoumbaba». Les deux vainqueurs ont reçu leur trophée des mains de la présidente de la Fédération malienne de bras de fer sportif, Mme Keïta Aminata Maïga.

Il convient de rappeler que l’épouse du chef de l’Etat accompagne les gros bras depuis plus d’une décennie et a joué un rôle important dans la promotion et le développement de cette discipline au Mali. Ces dernières années, la sélection nationale de bras de fer sportif a remporté la bagatelle de 29 médailles dans les compétitions internationales.

S. S. KAMISSOKO