Bourem : LES COMMUNAUTES SE RETROUVENT A BAMBA

Une rencontre de dialogue inter et intra-communautaire organisée par le Conseil de cercle de Bourem dans la commune rurale de Bamba a réuni les 5, 6 et 7 décembre, les autorités administratives et communales, les leaders locaux coutumiers et religieux, les femmes, les jeunes et les représentants de toutes les communautés dans la zone.

L’objectif de la rencontre était de contribuer à restaurer la cohésion sociale, et promouvoir la paix durable dans le Cercle de Bourem à travers la refondation d’un nouveau contrat social entre toute les communautés en matière de gestion des conflits. Il s’agissait également d’amener les autorités administratives, politiques, traditionnelles, coutumières et religieuses à s’impliquer davantage dans la recherche et la consolidation de la paix dans notre pays.

La rencontre a fait plusieurs recommandations : la pérennisation du camp militaire de Bamba (construction et équipement) ; la mise en œuvre diligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation ; la multiplication des rencontres inter et intra-communautaires ; la création d’un centre de santé de référence (CSRF), l’implantation d’une station TV-FM ; la création d’une usine de transformation de tabacs etc..

Le ministère de la Réconciliation nationale a apprécié cette initiative du Conseil de Cercle de Bourem, selon son représentant au forum, Mamadou Sogoba.

Ce rendez-vous parrainé par le ministère a été rendu possible grâce à l’appui financier de la coopération suisse.

T. M. TOURE

Amap-Bourem