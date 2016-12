Basket-ball, tournoi des cadets : LE DJOLIBA ET LE REAL SUR LE PODIUM

La première édition du tournoi des cadets a connu son épilogue avec les sacres des filles du Djoliba et des garçons du Réal face aux équipes féminine et masculine du Stade malien. Chez les garçons, les Réalistes se sont imposés 46-28, alors que les cadettes du Djoliba l’ont emporté par le score sans appel de 40-17.

Les deux finales se sont disputées sur le terrain de l’ECICA, en présence de plusieurs personnalités dont le parrain, Gaoussou Magassouba, de l’initiateur du tournoi, l’ancien arbitre Alpha Bagayoko «Jackson» et du gardien des Aigles, Soumaila Diakité. Les deux vainqueurs ont reçu chacun une enveloppe symbolique et des équipements sportifs, alors que les finalistes malheureux se sont consolés avec des équipements sportifs.

Au terme des deux confrontations, le parrain affichera sa satisfaction pour le bon déroulement du tournoi, avant de rendre hommage aux équipes finalistes pour la qualité du spectacle produit. «Je suis très satisfait et très content de l’organisation de ce tournoi qui vise la paix, la solidarité et surtout l’union au sein du monde du basket-ball du Mali. « Parrainé ce tournoi est un honneur et une fierté pour moi, je serai toujours disponible pour accompagner ce genre d’initiatives qui ne veut que contribuer au développement de notre basket-ball», confiera Gaoussou Magassouba, avant de lancer un cri de cœur aux dirigeants du football. «Je lance un appel aux dirigeants du football de se donner la main pour faire la paix, la crise qui divise le monde du football a trop duré. Tout le monde doit se sentir interpellé», plaidera Gaoussou Magassouba.

L’initiateur du tournoi Alpha Bagayoko avouera que les mots lui manquent pour remercier le parrain.

«Je n’ai pas les mots pour remercier Gaoussou Magassouba. Non seulement il a accepté de parrainer le tournoi mais aussi il a été présent pendant toute la préparation de la compétition», témoignera l’ancien arbitre international qui n’a pas non plus manqué de féliciter les quatre équipes finalistes pour leur prestation. Rendez-vous est désormais pris pour la deuxième édition qui se disputera en 2017.

Djènèba BAGAYOKO