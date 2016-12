Basket-ball, NBA : GOLDEN STATE SOUFFRE MAIS GAGNE

Il faut remonter à avril 2015 pour trouver trace de deux défaites consécutives en saison régulière, pour les Warriors Après leur défaite à Memphis, samedi, ils se sont relevés à Minnesota (116-108). Mais cette série a paru compromise pendant une bonne partie de la rencontre tant les Warriors ont été méconnaissables, probablement victimes de leur calendrier infernal avec cinq matchs de suite à l’extérieur en sept jours. Il a fallu attendre le quatrième quart-temps pour que le champion 2015 et finaliste 2016 retrouve son basket fluide et prenne le dessus sur les Timberwolves qui ont compté jusqu’à dix points d’avance (88-78), à son entame. Sous l’impulsion de Klay Thompson (30 pts), Golden State a alors infligé un cinglant 25-4 à son adversaire.

Curry s’est réveillé en fin de rencontre pour finir avec 22 points, tout comme Kevin Durant, tandis que la jeune et talentueuse garde de Minnesota, Andrew Wiggins, Zach LaVine et Karl-Anthony Towns, a totalisé 75 points (25 chacun). Avec cette 21e victoire en 25 matchs, Golden State affiche toujours le meilleur bilan de NBA.

À Los Angeles, le duel entre les Lakers et les Knicks, deux des franchises les plus célèbres de la planète à la recherche de leur gloire passée, a tourné à l’avantage des visiteurs (118-112) grâce à Kristaps Porzingis (26 pts, 12 rbds) et Derrick Rose (25 pts). Joakim Noah a joué vingt minutes (4 points, 3 rebonds, 4 passes)

En bas de classement, Philadelphie s’est offert une rare victoire à l’extérieur à Détroit (97-79). Le Français Timothé Luwawu-Cabarrot a joué quatre minutes (3 points). Malgré ce deuxième succès consécutif, les Sixers sont toujours derniers de la conférence (6 v-18 d), mais ont laissé à Dallas le pire bilan du Championnat 2016-17