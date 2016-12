Australie : UN PYTHON GEANT GOBE UN WALLABY SUR UN PARCOURS DE GOLF

C’est ce qui s’appelle avoir un petit creux… Lors d’une partie de golf à Cairns, en Australie, des golfeurs ont assisté à un spectacle glaçant. Alors qu’il allait effectuer le 17e trou du parcours, Robert Willemse a aperçu une forme mouvante étrange sur le sol : un python améthyste de quatre mètres de long était en train d’avaler un wallaby en entier. « Le serpent avait coincé le wallaby comme dans un étau et il était en train de l’avaler », explique-t-il. Après avoir pris quelques photos, le joueur a repris son parcours, revenant jeter un coup d’œil de temps en temps : « J’ai entendu plus tard, comme d’autres golfeurs et des membres du personnel sont venus le voir, que le python avait effectivement réussi à l’engloutir tout entier, puis il a glissé jusque vers le bush, probablement pour digérer son repas plutôt copieux ». Dans cette région, les animaux sauvages sont fréquents selon lui et il n’est pas rare de voir des marsupiaux se balader sur le parcours, contrairement aux serpents. Enfin, toujours d’après le témoin, « le serpent n’aurait jamais pu attraper le wallaby sur un terrain découvert », il se serait donc jeté sur lui alors qu’il se trouvait dans un arbre et l’aurait traîné sur le parcours.