Armée : 800 RECRUES DE LA GARDE NATIONALE VERSÉES DANS LE CORPS

Environ 800 recrues sont prêtes à servir la nation. La cérémonie de sortie de cette nouvelle promotion de jeunes soldats a été présidée, hier jeudi dans l’enceinte de la Garde nationale par le chef d’Etat-major général adjoint des Armées, le Général de brigade M’Bemba Moussa Kéïta. Ces centaines de recrues viennent du contingent 2015.

Leur formation commune de base, qui a duré 6 mois, selon le Général de brigade, est une preuve réelle de la volonté manifeste des plus hautes autorités du pays de doter notre armée de personnel efficace pour faire face aux défis sécuritaires actuels que connaît la nation.

« C’est dans un contexte sécuritaire particulier que vous prendrez l’engagement devant le drapeau national, dont la signification profonde mérite d’être rappelée», a martelé l’officier supérieur.

« La remise des attestations n’est pas une fin en soi, c’est juste une étape de franchie, il vous reste encore des mois de formation à faire, une « formation professionnelle » pour certains et un « recyclage » pour d’autres». «Sur ce, je vous exhorte à redoubler de courage et de détermination afin d’affronter énergiquement la nouvelle formation qui vous attend, et je suis persuadé que vous serez à hauteur de souhait », a clamé le Directeur du centre de la Garde nationale, le capitaine Samba Monzon Kéïta. La cérémonie a pris fin par un défilé en présence des parents des recrues.

A. DIARRA