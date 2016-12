Anniversaire : LE STADE MALIEN CELEBRE LES HEROS DE 2009

Certains étaient habillés en blanc, alors que d’autres arboraient des maillots bleus. Dimanche, les supporters du Stade malien sont venus massivement à Sotuba pour assister au match de gala entre les vainqueurs de la coupe de la Confédération, remportée le 25 décembre 2009 par les Blancs et les cadets de l’équipe. «Chaque année, nous célébrons la victoire du Stade malien en coupe de la Confédération remportée en 2009. Depuis nous avons invité ceux qui ont remporté le trophée en 2009 pour leur dire que nous n’avons pas oublié ce qu’ils ont fait pour nous. Le Stade malien sera toujours reconnaissant à leur endroit.

Aussi, l’organisation de ce match de gala a pour but de mobiliser les supporters», a expliqué le président de la commission centrale des supporters du Stade malien, Ousmane Diakité «Maraka». Avant le coup d’envoi du match, les supporters ont chanté en coeur l’hymne du Stade malien. L’auteur et compositeur de cet hymne, Mady Keïta était vêtu de blanc et une trentaine de joueurs du centre de formation, habillés eux en bleu, chanteront l’hymne en ces termes : «Les supporters, les minimes, les cadets, les juniors et seniors, le Stade en avant. Les Blancs jouent, les Blancs gagnent. A nous la victoire. Les Blancs jouent les Blancs gagnent dans le fair-play».

Pour la petite anecdote, le match de gala a été remporté par l’équipe de cadets, qui se sont imposés 2-0 (buts d’Adama Guindo et de Mamadou Traoré). «J’ai beaucoup aimé ce gala. Nous allons essayer de faire autant sinon mieux que nos devanciers», confiera Adama Guindo après la rencontre. «Les jeunes doivent s’inspirer de l’exemple des anciens de l’équipe», dira Ousmane Bagayogo qui a été l’un des grands artisans de la victoire des Blancs en 2009. Dramane Traoré qui n’était plus revenu à Sotuba depuis son départ du Stade malien en 2012 renchérira : «Je suis très content. Nous sommes tous passer par le Stade malien. Je suis heureux de jouer contre les jeunes dans le cadre de l’anniversaire de notre sacre en coupe de la Confédération. Je remercie tous les supporters». Bakary Coulibaly «Bakodéni» lui, insistera surtout sur l’union sacrée des supporters autour de l’équipe. «Je demande aux supporters de rester unis derrière et de soutenir les jeunes», plaidera t-il.

Le dernier mot reviendra au président d’honneur du Stade malien, Dioncounda Samabaly. «Nous plaçons ce match de gala sous le signe de l’attente dans la famille du Stade malien. La force d’une équipe, c’est le dynamisme des supporters. La volonté de voir et vouloir la même chose en même temps et de vouloir la conquérir, c’est cette volonté qui doit sous-tendre l’action des supporters. Je souhaite que la prochaine fête soit la Ligue des champions d’Afrique», dira Dioncounda Samabaly qui a présidé aux destinés des Blancs de 1993 à 2000.

