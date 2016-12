Ambassade du Mali à Abu Dhabi : LOGEE DE NEUF

En marge des travaux de la Conférence internationale pour la protection du patrimoine culturel dans les zones de conflit, le chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Keita, a procédé samedi à l’inauguration des locaux qui abriteront désormais la représentation malienne à Abu Dhabi. Le chef de l’Etat était accompagné de son épouse Mme Keita Aminata Maiga et de ses collaborateurs. On y notait aussi la présence du nouvel ambassadeur de notre pays à Abu Dhabi, Boukary dit Kolon Sidibé, du ministre de l’Environnement et du changement climatique, d’Abu Dhabi, Thiani Al Zaiodi et nos compatriotes de la diaspora. C’est un bâtiment flambant neuf qui va désormais abriter l’ambassade du Mali qui occupait le 8è étage d’un luxueux établissement hospitalier, notamment l’hôtel Bab Al Qasr. La représentation malienne à Abu Dhabi est située dans un quartier huppé. Le président a coupé le ruban symbolique, en compagnie du ministre émirien de l’Environnement et du Changement climatique et visité les différents bureaux de la représentation . Pour Ibrahim Boubacar Keita, dans les relations entre pays, l’ambassade est un instrument de coopération très efficace. Il a aussi rappelé nos séculaires liens de collaboration avec les pays arabes qui remontent au pèlerinage de Kankoun Moussa. Celui-ci a été, selon lui, l’un des souverains les plus riche du monde. Par ailleurs, le président de la République s’est réjoui de l’opportunité de dynamisation de nos relations avec Abu Dhabi qui avaient été séquencées et qui vont reprendre de plus belle. En marge de l’inauguration des locaux de l’ambassade, le président Keita a eu un bref échange avec la diaspora malienne de Dubaï à qui il a donné de précieux conseils, en langue bambara. « Des échos qui nous parviennent des autorités émiriennes, vous êtes des exemples, restez dans cette cohérence », a conseillé Ibrahim Boubacar Keïta à nos compatriotes qui étaient visiblement très enthousiasmés de ce contact avec le chef de l’Etat. Le nouvel ambassadeur de notre pays à Abu Dhabi va donc s’employer au développement de nos liens d’amitié et de coopération avec Abu Dhabi mais aussi avec tout le reste des Emirats arabes unis (EAU).

