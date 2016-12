Accord de paix : DERNIERE SESSION DU CSA AU TITRE DE L’ANNEE 2016

Le Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la réconciliation (CSA) s’est réuni hier au CRES. C’était sa 14è réunion, et sans doute, la dernière de cette année qui s’achève. La session était consacrée à l’examen du rapport du groupe de travail mis en place lors de la précédente session. Il s’agissait, à travers cet examen, de faire avancer les choses concernant trois priorités : la mise en place des Autorités intérimaires, le lancement des patrouilles mixtes et la question de l’inclusivité.

Le représentant du président du CSA, Chebahi Boualem, l’ambassadeur d’Algérie, a expliqué que cette dernière session de l’année était consacrée essentiellement à l’adoption du rapport du groupe afin de faire avancer les choses. Il a souligné qu’il s’agissait, notamment, de concrétiser, sans délai, les engagements pris dans l’Accord.

Concernant la question des Autorités intérimaires, il a précisé que leur mise en place immédiate dans les cinq Régions concernées : Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudénit et Ménaka.

La session a aussi traité d’autres aspects. Il y a eu des présentations mais aussi des clarifications de la part des ministres en charge de la Défense et de la Décentralisation, du Médiateur et du Haut représentant du président de la République.

Pour l’année à venir, le Comité espère que les choses connaitront des avancées substantielles et significatives.

F. NAPHO