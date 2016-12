Accès aux services d’énergies renouvelables : LE CREDO DE L’AER-MALI

Du 30 novembre au 1er décembre 2016 s’est tenu à l’ex CRES de Badalabougou, sur la colline du Savoir, un atelier participatif sur le thème : « En route vers l’accès aux services énergétiques renouvelables au Mali. Dialogue multi-acteurs et partage d’expériences », sous la présidence du directeur général de l’Agence des énergies renouvelables du Mali (AER-Mali), Souleymane Berthé. L’atelier s’inscrivait dans le cadre des activités des projets « accès aux services d’énergies renouvelables à Kita (PASER-K) et « accélérer la mise en œuvre des politiques régionales sur l’énergie propre en Afrique de l’Ouest » (ACE-WA) de Mali Folkecenter. Organisé par le ministère de l’Energie et de l’Eau à travers l’AER-Mali, l’atelier avait regroupé les cadres de l’AER-Mali, de l’AMADER, de l’Association des professionnels de l’énergie solaire, du forum des ONG internationales, GIZ, Mali Folkecenter, Total Energy et Yeleen Coura. Il avait, pour objectifs, de développer des services d’énergies renouvelables, de pérenniser les projets d’énergies renouvelables, de lancer une coalition pour accélérer la mise oeuvre des politiques régionales et de restituer les résultats des études réalisées dans le cadre du projet PASER-K et ACE-WA. La rencontre avait aussi pour but de renforcer le rôle de l’AER-Mali dans l’accès aux services énergétiques renouvelables, d’identifier les actions concrètes, dont les réalisations permettront d’accélérer l’accès aux services énergétiques d’énergies renouvelables, de pérenniser les acquis des projets et aussi la gestion des équipements. Le lancement de la coalition « ACE-WA » afin d’accélérer la mise en œuvre des politiques et stratégies régionales sur l’accès à l’énergie durable et la lutte efficace contre les changements climatiques en Afrique de l’Ouest figuraient également parmi les objectifs du séminaire. En clôturant la rencontre d’échanges, le directeur général de l’AER-Mali a salué la collaboration de tous les partenaires pour la réalisation des services d’énergies renouvelables dans 30 localités du cercle de Kita sur financement de l’UE dans la facilitation énergie ACP-UE. La réalisation de ce projet pense, Souleymane Berthé, permettra de contribuer à l’atteinte des Objectifs du développement durable (ODD). Notre pays, a poursuivi le patron de l’Agence des énergies renouvelables, dispose d’un potentiel important de sources d’énergies renouvelables, dont l’exploitation à grande échelle lui permet de relever les défis du développement durable. Créée en 2014, l’Agence des énergies renouvelables du Mali est chargée d’inventorier et d’évaluer le potentiel du pays en ressources d’énergies renouvelables, de contribuer à la définition des stratégies nationales, de mener des activités de recherche, de développement dans le domaine des énergies renouvelables. Elle mène aussi des études et suit la mise en oeuvre des programmes et projets d’énergies renouvelables au profit des intervenants du secteur. L’Agence contribue également au développement et au renforcement des capacités des artisans, des agents des structures techniques de l’Etat, des collectivités territoriales. L’AER-Mali contribue enfin à I’information et à la sensibilisation des promoteurs et utilisateurs d’équipements d’énergies renouvelables, procède aux tests, au contrôle de qualité et la labellisation des équipements d’énergies renouvelables au profit des promoteurs.

S.Y WAGUE

Personnes handicapées : Un soutien bienvenu

La Fédération locale des Associations de personnes handicapées de la Commune I du District de Bamako (FELAPH-C1) a célébrée la Journée mondiale des personnes handicapées. La cérémonie s’est déroulée samedi dernier à son siège à Korofina Nord sous le thème : « Autonomisation de la personne handicapée par le renforcement de capacités ». A l’instar des autres pays de la communauté internationale, le Mali célèbre chaque année cette journée. C’est dans ce cadre que la Fédération locale des Associations de personnes handicapées de la Commune 1 du District de Bamako a organisé une cérémonie en partenariat avec l’ONG Al-Farouk, l’UNMAS et le mouvement Sabati 2012. Créée en 2005, la FELAPH-C1 compte de nos jours plus de 300 adhérents, tous types de handicaps confondus, hommes, femmes et enfants.Pour la secrétaire générale de la FELAPH, Mme Rokiatou Diakité vivre en milieu rural engendre des défis particuliers à relever pour les personnes handicapées, pour accéder à l’éducation, à la formation professionnelle et aux opportunités d’emploi. Pourtant les personnes en situation de handicap disposent de compétences et de capacités. Malgré ces atouts, beaucoup d’entre eux partagent l’expérience de l’exclusion sociale et économique causée par le handicap, dira-t-elle. Le handicap peut entrainer la pauvreté, l’exclusion sociale, la mendicité en limitant les opportunités de développer des compétences et d’obtention un emploi. Les handicapés ont accès à l’égalité sociale, au droit de travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, afin d’améliorer leurs conditions de vie, de promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux.Mme Rokiatou Diakité a souligné que l’objectif de la dite cérémonie vise la sensibilisation du public afin de lui faire comprendre les problèmes auxquels les personnes vivant avec le handicap sont confrontées.Quant au représentant du directeur général de l’ONG Al-Farouk Yaya Koné, il a témoigné que les handicapés sont soumis à des nombreuses difficultés partout dans le monde. On rencontre ces difficultés en milieu social, sur le marché de l’emploi et au niveau scolaire. Démanteler ces barrières auxquelles les handicapés sont confrontés leur permettra d’améliorer leurs revenus et ceux de leurs familles, a plaidé Yaya Koné. Le président de Sabati 2012, Messa Mory Konaté, a lancé un vibrant appel à toutes les personnes de bonne volonté à apporter leur aide aux handicapés. Le président de Sabati 2012 a expliqué que « l’intervention de tout un chacun face à la situation de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de catastrophes oeuvrant aux côtés des personnes handicapées », est souhaitable. L’ONG Al-Farouk, a fait un don de tricycles aux personnes handicapées, dont 5 offerts aux personnes infectées par le VIH/Sida et même temps handicapées.

F. YANOGA