3è édition des Contes de la paix : DES LEÇONS DE PAIX ET DE COHÉSION SOCIALE POUR LES ENFANTS

C’est une merveilleuse séance de contes que le ministère de la Culture, à travers la direction nationale de l’action culturelle, a proposée aux enfants, jeudi après-midi dans la salle Bazoumana Sissoko du Palais de la culture Hampaté Ba, à l’occasion de la 3è édition des « Contes de la paix ». Une programmation riche et variée : Rokiatou Kouyaté dans « Mila sogow ye lafiya sôrô cogo jumè ?» ou comment les animaux ont eu la paix? La jeune Assitan Tangara, artiste conteur a proposé «An ka baro» où l’union fait la force ; le Français Jean Georges Facon dit Tartare dans «Couleurs de paix» ; l’Association «Katoulati» du Benin et «Sac à Parole» dans le conte : « Sukiana », une pétition pour la paix ». Il s’agit en faite d’une pièce de théâtre qui raconte l’histoire de Bakari dian et Bilissi de Ségou. Et enfin « La Guerre entre les bêtes de Terre et les bêtes de l’air » de l’écrivain et conteur Ousmane Diarra ; et Kary Bogoba Coulibaly dans son spectacle One man show « A la rencontre des Régions du Mali ».

Les enfants étaient venus très nombreux au Palais de la culture. C’était en présence notamment de Ondogoly Guindo, secrétaire général du ministère de la Culture, de Almamy Ibrahima Kouréïssi, le chef de cabinet et de Mme Haïdara Aminata Sy, la directrice nationale de l’action culturelle.

Pour Andogoly Guindo, le conte se définit comme le message d’hier destiné à demain à travers aujourd’hui reprenant une citation de l’écrivain et homme de culture Amadou Hampâté Ba. C’est un véritable moyen de sensibilisation des jeunes populations sur les enjeux de la cohésion sociale, aux fins, dans le long terme, d’éviter des crises similaires à celles d’aujourd’hui. L’édition 2016, 3è du genre, des Contes de la Paix, s’inscrit dans une dynamique de partenariat autour du Sommet Afrique-France que notre pays accueille en janvier 2017.

Ainsi, le projet mettra en avant, outre la thématique de la paix, celles en lien avec les enjeux du sommet, à savoir le partenariat, l’émergence et l’intégration. Ce grand spectacle au Palais de la culture, avait pour spécificité d’accueillir des artistes venus d’Afrique de l’Ouest et de la France pour prendre en charge certaines thématiques du prochain sommet de Bamako.

Le spectacle avait une dimension communication et sensibilisation qui passera par la large diffusion des acquis du projet. Les spectacles seront animés par des prestations des conteurs professionnels et des maitres de la parole, avec comme effet recherché, la diffusion des messages de paix, de réconciliation, d’unité, de solidarité, du travail bien fait et du vivre ensemble.

Le ministère de la Culture entend créer un partenariat stratégique avec celui de l’Education nationale aux fins d’associer deux écoles des CAP des rives droite et gauche. Dans ces deux écoles, il sera procédé à une restitution des ateliers d’écriture avec les jeunes conteurs formés dans le cadre du projet.

Au total, 5000 jeunes sont sensibilisés directement à la paix et à la réconciliation. Un partenariat est noué entre la DNAC et 10 écoles de Bamako pour des initiatives de contes auprès des élèves du primaire. Le conte est un véhicule de sensibilisation, d’information et de mobilisation autour du Sommet Afrique-France. Un noyau de jeunes conteurs professionnels est détecté. Le dialogue des cultures est instauré à travers le conte.

Y. DOUMBIA