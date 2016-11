Tournoi UEMOA : MALI -CôTE D’IVOIRE, AVANTAGE AUX AIGLES LOCAUX

La sélection nationale locale reste sur deux succès contre les éléphants et on note que l’entraîneur Djibril Dramé n’a jamais perdu avec une sélection contre la Côte d’Ivoire

En égalité parfaite, le Mali et la Côte d’Ivoire (4 pts +1) croisent le fer aujourd’hui au stade municipal de Lomé. L’enjeu de cette rencontre est la première place de la poule, synonyme de qualification pour la finale. Pour être sûr de disputer le bouquet final, il n y a qu’une seule condition pour les Aigles locaux : s’imposer devant les Eléphants de Côte d’Ivoire. Si la sélection malienne gagne, elle décrochera le précieux sésame et ce, quel que soit le résultat de l’autre match de la poule qui mettra aux prises le Niger et le Togo. Mais en cas de match nul, le sort du Mali dépendra du résultat de la confrontation entre le Togo, déjà hors course et le Niger qui peut également prétendre à la qualification.

En revanche, si les protégés de Djibril Dramé s’inclinent devant les Ivoiriens, ils diront adieu à la finale. Lundi, pour le compte de la deuxième journée, les Aigles locaux ont quelque peu déçu en faisant match nul 0-0 contre les Mena national. Les protégés du coach Djibril Dramé avaient besoin d’une victoire pour distancer leurs adversaires mais à l’arrivée, l’équipe a dû se contenter du partage des points. En deuxième heure, la Côte d’Ivoire a rejoint le Mali en tête du classement en dominant 1-0 les Eperviers du Togo. Ainsi, après deux journées de débats, Maliens et Ivoiriens sont à égalité parfaite : une victoire, un nul, un but marqué, 0 encaissé, soit quatre points et une même différence de but (+1). Le Niger affiche deux points au compteur, alors que le Togo ferme la marche avec 0 point.

Tout se jouera donc aujourd’hui entre les trois pays encore en course pour la qualification en finale. Au stade Municipal de Lomé, les Aigles locaux se frotteront aux Eléphants à 15h, et au même moment, au stade de Kégué, les Eperviers du Togo s’expliqueront avec le Mena national du Niger. Que s’est-il passé pour les Maliens face au Niger lors de la deuxième journée ? Pour le sélectionneur national, Djibril Dramé, l’équipe a peut-être sous-estimé la sélection nigérienne. Le technicien pense également que ses joueurs ont manqué de concentration pour ce match qui aurait pu leur permettre de s’envoler en tête du classement. «La tâche s’annonce désormais compliquée et il va falloir sortir le grand jeu pour battre la Côte d’Ivoire et se qualifier pour la finale». «Nous allons étudier cette sélection ivoirienne et voir ce qu’il y a lieu de faire.

Il faut proposer un plan de jeu qui puisse permettre à l’équipe de relever le défi», ajoutera le sélectionneur national. A la suite de son entraîneur, le milieu offensif des Aigles locaux, Abdoulaye Traoré «Abédi» dira que le groupe est conscient de l’enjeu de la rencontre et qu’ils feront tout pour décrocher le ticket de la finale. «Lors de notre deuxième sortie contre le Niger, nous avons été tenus en échec (0-0). L’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes. Nous avons tiré les enseignements et nous allons corriger les lacunes. La rencontre contre la Côte d’Ivoire ne sera pas facile parce que les Ivoiriens visent également la finale. Néanmoins, on mettra tout en œuvre pour remporter la victoire», renchérira le milieu offensif des Aigles locaux.

Pour mémoire, le sélectionneur national, Djibril Dramé a rencontré 6 fois les sélections ivoiriennes pour un bilan de 4 victoires et 2 matches nuls. Les deux premières confrontations étaient des matches amicaux avec la sélection nationale cadette, les Aiglonnets. A Abidjan, la bande des El Hadji Mahamane et Cheick Tidiane Diabaté a obtenu le nul, avant de s’imposer largement 3-1 au retour au stade du 26 Mars. En 2008, à Abidjan au tournoi de Corridor auquel ont participé les Aiglons (sélection nationale junior, ndlr), le technicien fera encore match nul avec la Côte d’Ivoire lors de la phase de poule, avant de s’imposer 1-0 en finale devant le même adversaire.

Au tournoi UEMOA 2013, comme lors du dernier Championnat d’Afrique des nations (CHAN), Rwanda 2016, Djibril Dramé avait conduit la sélection malienne à la victoire face aux Eléphants locaux (1-0). C’est dire que le technicien malien n’a jamais perdu contre la Côte d’Ivoire avec une sélection nationale. Il faut espérer que les Aigles locaux se rappelleront aujourd’hui au bon souvenir de leurs deux dernières confrontations avec le même adversaire et qu’ils se qualifieront pour la grande finale prévue le 3 décembre à Lomé.

Envoyé spécial

S. S. KAMISSOKO

Le PROGRAMME

Aujourd’hui au stade de Kégué

15h : Niger-Togo

Au stade Municipal

15h : Mali-Côte d’Ivoire

—

Bayern Munich : Franck Ribéry prolonge jusqu’en 2018

En fin de contrat en juin prochain, Franck Ribéry a prolongé son bail avec le Bayern Munich d’une année supplémentaire. Il y a deux semaines, le club bavarois avait démenti l’information révélée par la presse. La prolongation de contrat de Franck Ribéry était bien l’un des dossiers prioritaires sur le bureau deKarl-Heinz Rummenigge, le président du Bayern Munich. En fin de contrat en juin 2017, soit dix ans après son arrivée en provenance de l’Olympique de Marseille, l’ailier tricolore poursuivra son long bail en Bavière une année supplémentaire comme l’a annoncé le club munichois dimanche.

Il y a deux semaines, le site internet du Bayern avait démenti la prolongation de contrat de Ribéry jusqu’en 2018 révélée par L’Equipe. Le quotidien français avait affirmé que l’ex-international français et son club étaient tombés d’accord sur un salaire de 14 millions d’euros annuels brut. « L’info bidon du jour », avait répliqué le dauphin du RB Leipzig en championnat. « Six Bundesliga, cinq Coupes d’Allemagne, une Ligue des Champions, un Mondial des Clubs et une Supercoupe d’Europe, les grands succès du Bayern de ces dernières années ont un lien avec Franck Ribéry. C’est l’un de nos joueurs clés et nos supporters l’adorent.

On est vraiment heureux de voir Franck prolonger d’un an », s’est félicité Karl-Heinz Rummenigge. Entré en jeu à la 74e minute lors de la victoire du Bayern face au Bayer Leverkusen (2-1) samedi, Franck Ribéry portera le maillot du Bayern une saison supplémentaire, la onzième de rang. « Ce grand club et cette ville sont devenus ma maison tant sur le plan sportif que dans ma vie privée.

J’espère encore faire vivre de beaux moments aux fans du Bayern et je veux apporter ma contribution aux succès de l’équipe lors de ces 18 prochains mois », a assuré l’ancien Marseillais. Encore en lice dans toutes les compétitions cette saison (championnat, Coupe et Ligue des champions), Ribéry et ses coéquipiers peuvent viser un nouveau triplé en fin de saison, quatre ans après celui de 2013.