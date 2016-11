Tournoi UEMOA : LA BELLE ENTRÉE EN MATIÈRE DES AIGLES LOCAUX

sélection nationale locale a bien négocié sa première sortie en dominant 1-0 le Togo, samedi en match d’ouverture de la compétition. L’unique but de la rencontre a été marqué en deuxième période par Ibrahim Koné

Les Aigles locaux n’ont donc pas tremblé contre les Eperviers du Togo, samedi en ouverture de la 7è édition du tournoi UEMOA. Pour leur premier match, les protégés de Djibril Dramé ont, en effet, frappé un grand coup en s’imposant 1-0 face à l’hôte du tournoi, le Togo.

L’unique but de la partie a été marqué par Ibrahim Koné qui a frappé peu avant l’heure de jeu. Grâce à ce succès, le Mali prend la tête de la poule avec 3 points, devant la Côte d’Ivoire et le Niger qui se sont neutralisés 0-0. La sélection togolaise ferme la marche avec 0 unité et se retrouve déjà sous pression après seulement une journée de compétition. Samedi au stade de Kégué, les Aigles locaux ont livré une bataille héroïque face aux Eperviers soutenus par tout un stade et qui pouvaient également compter sur la bienveillance de l’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye complètement passé à côté du sujet. Ces deux facteurs auraient pu faire basculer le match du côté des locaux, mais pour une fois, les nôtres ont été forts sur le plan mental et l’équipe a réussi à surmonter le double handicap qui se dressait devant elle. Même l’expulsion en fin de partie de Moussa Djénépo n’a pas entamé le moral de la troupe de Djibril Dramé qui se battra jusqu’au bout pour engranger les trois points de la victoire.

Le sélectionneur malien ne pouvait espérer mieux commencer le tournoi. «L’objectif de toutes les équipes c’est de gagner le premier match. Dieu merci aujourd’hui (ndlr, samedi dernier), la chance nous a souri et nous avons gagné contre l’hôte du tournoi. Le message est clair, nous sommes venus avec l’ambition de remporter la coupe qui nous a échappé deux fois», a ainsi confié Djibril Dramé en conférence de presse.

Pour revenir au match proprement dit, le capitaine Djigui Diarra et ses partenaires ont fait l’essentiel du jeu face aux Eperviers, mais il a fallu attendre la 57è minute de jeu pour voir les Aigles locaux trouver la faille dans la défense adverse. L’unique but des maliens est l’œuvre du meilleur buteur du championnat malien, Ibrahim Koné. Suite à une belle action collective, l’attaquant du COB, Ibrahim Koné ouvre le score dans une défense jaune togolaise aux abois (1-0, 57è min). Menés au tableau d’affichage, les Togolais éprouveront derrière ce but encaissé une montagne de difficultés. Et pour ne rien arranger à cette situation, les Eperviers trouveront sur leur chemin, un Djigui Diarra impérial dans ses buts et qui ne laissera rien passer. «Le Togo a bien joué, l’équipe était bien en place, volontaire et engagée. La mission n’était pas facile pour les jeunes, il fallait poser le ballon pour faire déjouer les Eperviers. C’est ce que les jeunes ont fait en deuxième période», analysera Djibril Dramé qui effectuera sa deuxième sortie dès aujourd’hui contre le Niger.

Le défenseur des Aigles locaux, Abdoulaye Traoré «Abédi» souligne également la belle prestation de la sélection nationale, tout en se projetant vers la deuxième journée qui se dispute aujourd’hui. «Je suis très content après cette première victoire. Ce match appartient désormais au passé et il faut déjà se concentrer sur la rencontre contre le Niger», dira l’international malien. «Le coach a toujours su avoir les mots justes pour galvaniser l’équipe.

Après une première période moyenne, il nous a dis de poser le ballon et d’être présent dans les duels. Il a également rappelé que seuls les premiers des deux poules disputeront la finale et qu’il fallait gagner le premier match pour préserver toutes nos chances de qualification», ajoutera Abédi, avant de conclure : «Nous disons merci à nos supporters, le lundi (aujourd’hui, ndlr), nous allons tout mettre en œuvre pour empocher les trois points de la partie et conforter notre position en tête de poule».

La deuxième journée se dispute dès aujourd’hui, les Aigles locaux seront face aux Menas du Niger à partir de 15h, alors que les Eléphants de Côte d’Ivoire se frotteront aux Eperviers du Togo à 17h. Si les protégés de Djibril Dramé s’imposent devant la sélection nigérienne, ils garderont la tête de la poule quel que soit le résultat de la confrontation entre le Togo et la Côte d’Ivoire. Mais en cas de match nul ou de défaite, ils peuvent perdre la tête du classement.

Il convient de dire que la cérémonie d’ouverture de cette 7è édition du tournoi UEMOA a été présidée par le Premier ministre togolais, Komi Selom Klassou qui a appelé les 8 équipes participantes à faire preuve de fair-play.

Envoyé spécial

S. S. KAMISSOKO

Samedi 26 novembre au stade de Kégué (Togo)

Togo-Mali : 0-1

But d’Ibrahim Koné (57è min)

Arbitrage de Maguette N’Diaye du Sénégal, assisté de son compatriote, Amadou N’Gom et de Sadja Marre de la Guinnée-Bissau.

Togo : Adoyi Essofa (cap), Ouro-sama Akim, Klouloun Maklibè, Mensah Eric, Donou Hubert, Nouwoklo Kossivi, Yacoubou Tofic (Adjagbe Léon), Gueli Kofi, Aholou Roger, Gazozo Koukou, Atchou Franco. Entraineur : Sebastien Migné.

Mali : Djui Diarra (cap), Mamadou Doumbia, Aboubacar Samassékou, Sékou Diarra, Lassana Samaké, Harouna Samaké, Sékou Koïta, Mohamed Sangaré (Abdoulaye Traoré), Aboubacar Diarra, Moussa Djénapo, Ibrahim Koné. Entraîneur : Dijbril Dramé.

LE PROGRAMME

Aujourd’hui au stade de Kégué

15h : Mali-Niger

17h : Côte d’Ivoire-Togo

ILS ONT DIT…

Djibril Dramé, entraîneur des Aigles locaux : «Nous allons aborder la prochaine rencontre avec beaucoup de sérénité, et d’abnégation surtout. Il n y a qu’une journée de repos entre les matches , donc la récupération est très importante. Le match d’aujourd’hui ne sera pas facile, car la sélection du Niger est composée pratiquement des joueurs de l’équipe A. Nous allons tout faire pour garder la tête du classement».

Sékou Koïta, milieu offensif des Aigles locaux : «Chaque rencontre a ses réalités. Après la victoire contre l’hôte du tournoi, il faut confirmer contre le Niger. Nous sommes tous conscients de l’enjeu de cette deuxième sortie. Je demande à l’ensemble de nos supporters de rester derrière nous. S’il plait à Dieu, nous allons gagner”.

Sebastien Migné, entraîneur du Togo : «Je suis déçu pour tous les Togolais. Une victoire aurait été parfaite, c’est une déception pour mes joueurs parce que je n’ai pas grand chose à leur reprocher. Ils ont répondu dans l’abnégation, dans la dépense d’énergie. Après, il faut reconnaître la qualité de notre adversaire».

***********

Coupe des Confédérations : Les jeux sont faits

L’attente que suscite la dixième édition de la Coupe des Confédérations de la FIFA est plus forte que jamais à l’issue du tirage au sort officiel, qui s’est déroulé samédi 26 novembre à la Kazan Tennis Academy. La cérémonie a permis au grand public de découvrir quelles affiches auraient lieu dans quels stades tout au long de la phase de groupes du Tournoi des Champions, organisé en Russie du 17 juin au 2 juillet 2017. La double championne olympique Yelena Isinbaeva et le quintuple vainqueur de la Premier League russe Sergey Semak ont réservé le destin suivant aux huit participants :

Le match d’ouverture opposera la Russie à la Nouvelle-Zélande. La rencontre aura lieu le samedi 17 juin 2017 à Saint-Pétersbourg, au Stade de Saint-Pétersbourg. Les amateurs de beau jeu noteront également avec intérêt le duel très alléchant entre l’Allemagne et le Chili dans le Groupe B ou encore le face-à-face entre le Portugal et le Mexique dans le Groupe A. L’identité du représentant africain ne sera connue qu’à l’issue de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF, qui s’achèvera le 5 février 2017 au Gabon.

Les deux premiers de chaque groupe seront directement qualifiés pour les demi-finales. Les matches de la première phase se dérouleront à Kazan, Moscou, Saint-Pétersbourg et Sotchi. La première demi-finale sera disputée à Kazan, le mercredi 28 juin 2017. Elle mettra aux prises le vainqueur du Groupe A au deuxième du Groupe B. Le lendemain à Sotchi, l’autre demi-finale opposera le vainqueur du Groupe B au deuxième du Groupe A. Moscou accueillera le match pour la troisième place au Stade du Spartak, le 2 juillet. Les vainqueurs des deux demi-finales auront, quant à eux, rendez-vous au Stade de Saint-Pétersbourg quelques heures plus tard pour la grande finale.

COMPOSITION DE GROUPES

Groupe A : Russie, Nouvelle-Zélande, Portugal et Mexique

Groupe B : Champion d’Afrique, Chili, Australie et Allemagne