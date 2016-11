Tournoi UEMOA : DJIBRIL DRAME DEVOILE SA LISTE

Le sélectionneur national des Aigles locaux, Djibril Dramé, a dévoilé la liste des joueurs retenus pour la 7è édition du tournoi UEMOA qui se déroulera du 26 novembre au 3 décembre à Lomé, au Togo. Au total, le technicien a sélectionné 20 joueurs qui défendront le drapeau national au Togo. Parmi les 20 mousquetaires figurent trois internationaux, à savoir le gardien du Stade malien, Djigui Diarra, son homologue du Djoliba, Adama Keïta et le défenseur Abdoulaye Traoré «Abédi» lui, aussi sociétaire de l’équipe de Hérémakono. On note également la présence dans le groupe de 3 joueurs de la sélection junior : Sékou Koïta (USC Kita), Moussa Djénépo (Yeleen olympique, D2) et Mohamed Sangaré (Réal). Le meilleur joueur du championnat, Aboubacar Diarra du Stade malien, Cheick Ismaël Coulibaly du CSD et le meilleur buteur du dernier championnat, Ibrahim Koné du COB animeront la ligne d’attaque.

Les Aigles locaux qui quittent aujourd’hui Bamako pour la capitale togolaise, feront leur entrée en lice contre l’hôte du tournoi, le Togo, samedi au stade de Kégué. Joint hier, le sélectionneur national, Djibril Dramé a donné quelques explications sur le choix des 20 heureux élus. «Pour moi, dans 5 à 6 ans, le Mali aura des talents, des jeunes joueurs capables de faire quelque chose sur l’échiquier continental. C’est au niveau des catégories d’âge qu’il y a des compétiteurs. Les enfants qui ont été sélectionnés, ont tous les qualités techniques suffisantes pour évoluer en équipe nationale.

J’avoue que j’ai été très séduit par le football qu’ils ont produit pendant la préparation. Ils n’ont pas livré un seul match sans marquer au moins un but», a confié le technicien. «Il y a une bonne ambiance au sein du groupe, sur le plan tactique aussi, les enfants ont montré des choses positives. Pour moi, le tournoi UEMOA est une vitrine qui doit permettre aux enfants de monnayer leur talent. Je pense que la sélection malienne a les moyens de faire quelque chose au Togo», ajoutera Djibril Dramé.

S. S. KAMISSOKO

LISTE DES 20

Gardiens : Djigui Diarra (Stade malien), Adama Kéita (Djoliba AC), Cheick Cadry Sy (Onze Créateurs).

Défenseurs : Mamadou Doumbia (Stade malien), Aboubacar Samassékou (Onze Créateurs), Mohamed El Bechir Diallo (Réal), Issiaka Samaké (Stade malien), Mamadou Cissé (Débo Club de Mopti), Sékou Diarra (Onze Créateurs), Abdoulaye Traoré (Djoliba), Lassana Samaké (Onze Créateurs).

Milieux : Harouna Samaké (Onze Créateurs), Moussa Coulibaly (Stade malien), Sékou Koïta (USC Kita), Moussa Djénapo ( Yeelen Olympique), El Hadji Salim (Réal), Mohamed Sangaré (Réal).

Attaquants : Aboubacar Diarra (Stade malien), Cheick Ismaël Coulibaly (CSD), Ibrahim Koné (COB).

Entraîneur : Djibril Dramé.