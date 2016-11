Toulouse : EXPULSE EN RESERVE, TONGO AHMED DOUMBIA RISQUE GROS

Tongo Doumbia ne rejouera peut-être pas tout de suite avec Toulouse. Le milieu de terrain des Aigles du Mali, absent depuis depuis le début de la saison, s’est fait expulser le week-end dernier avec la réserve. Il aurait eu des mots envers l’arbitre de la rencontre et risque une lourde suspension. De quoi irriter son coach Pascal Dupraz.

Pascal Dupraz et Toulouse sont dans le dur. Après un début de saison euphorique, le club de la ville rose vient d’enchaîner trois défaites et un nul en Ligue 1. De quoi redescendre à la 9e place du classement. Pour ne rien arranger, le Toulouse football club (TFC) enchaîne les tuiles à l’heure d’accueillir Montpellier, aujourd’huii, lors de la 15e journée de Ligue 1. Issa Diop et Oscar Trejo sont blessés, Christopher Julien est suspendu et Alexis Blin est gêné par une douleur récurrente au talon (même s’il jouera contre le MHSC).

Mais c’est surtout l’absence de Tongo Ahmed Doumbia qui passe mal. Absent depuis le début de saison pour une hernie discale, le milieu de terrain malien s’est fait expulser le week-end dernier avec la réserve en CFA 2 lors d’un match face à Balma. Au cœur d’une rencontre tendue, le joueur de 27 ans a pris un rouge direct à la suite d’un duel aérien. Il aurait ensuite eu des mots envers l’arbitre de la rencontre. Conséquence : Tongo Ahmed Doumbia risque une grosse suspension.

Gênant pour un joueur qui avait fait parler de lui en 2015 en se faisant interpeller pour conduite sans permis. L’international malien avait alors été condamné à huit mois de prison ferme en tant que récidiviste. Tongo Ahmed Doumbia n’avait pas été incarcéré mais il avait dû porter un bracelet électronique. Interrogé sur ce match de la réserve, où les Toulousains ont fini à neuf contre dix, l’entraîneur Pascal Dupraz a lâché de manière laconique : «Ça m’a donné des enseignements sur le football. De nombreux enseignements sur le football. Le football te surprend toujours». Relancé par les journalistes, qui voulaient savoir ce qui l’avait surpris, le coach toulousain a mis fin à l’échange en hochant la tête d’un «Non, stop !», qui en dit long sur sa déception.