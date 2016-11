Tombouctou : DES ARTISANS LOCAUX MIEUX EQUIPES

Huit associations et coopératives d’artisan de la Commune urbaine de Tombouctou ont reçu, mardi, dans la cour de l’Association pour la promotion du monde rural au Sahel (APROMORS), des équipements d’un coût global de plus 35 millions de Fcfa.

Ces équipements sont composés, entre autres, de plateformes multifonctionnelles pour la menuiserie-bois, de plieuses à triple rouleaux utilisées en menuiserie métallique, d’un appareil diagnostic pour la mécanique auto, d’un appareil multifonctionnel pour la bijouterie, de machines à coudre électronique.

Cette cérémonie sobre a été présidée par le président du conseil de cercle, Aboubacrine Cissé, représenté par le préfet du cercle. On y a noté, également, la présence du directeur régional de l’artisanat, du 1er adjoint au maire, du président de la Fédération régionale et locale des artisans, des bénéficiaires et un public nombreux.

A l’entame de la cérémonie, Alidji Boubacar Dakono, chargé du programme équipement d’APROMORS a indiqué que « La Direction du développement et de la coopération (DDC), à travers le Projet d’appui à la relance socio-économique au Nord du Mali (ARSEN), poursuit son action de soutien à la reprise du développement socio-économique dans la région de Tombouctou. En 2014, par l’intermédiaire du Maître d’ouvrage délégué, APROMORS, la DDC a soutenu quelques artisans dont majoritairement des femmes, afin qu’elles puissent exercer des activités génératrices de revenus. Ce soutien fût apprécié, à la fois, par les communautés, les pouvoirs locaux et le ministère en charge de l’Artisanat, les artisans qui, faute d’équipements appropriés, ne parvenaient pas à exécuter certains types de travaux pour lesquels ils sont obligés de se déplacer à Mopti ou à Bamako. Après que cette première aide, la DDC équipe, aujourd’hui, quelques artisans afin qu’ils répondent aux sollicitations diverses pour la reconstruction de la ville de Tombouctou.

Le maire et le représentant du préfet ont salué cette dotation en équipements adéquats qui permettra aux artisans et ouvriers de la ville d’exécuter certains types de travaux nécessaires au développement de la commune de Tombouctou. En terminant, ils ont tous remercié la Suisse qui, depuis longtemps, s’emploie, à travers différents projets, à ramener la paix au Mali, lutter contre la pauvreté et procurer un mieux-être pour les populations éprouvées par la crise.

Dramane Bouaré, menuisier métallique, est un bénéficiaire. Il voit la fin de ses « tracasseries pour plier les tôles pour la fabrication de châteaux d’eau et autres grands travaux des métaux ». Abdoulaye Yarbaha, un mécanicien connu de la ville, quant à lui, a assuré que le matériel acquis lui permettra de réparer efficacement les voitures des clients qui, chaque jour, sollicitent l’aide des mécaniciens de Bamako.

Dans le contexte de la reprise progressive des actions de développement dans la région de Tombouctou, avec la signature de l’Accord d’Alger et la reconstruction des villes, des besoins importants mais non encore couverts existent et il convient de les couvrir.

M. SAYAH

AMAP/TOMBOUCTOU