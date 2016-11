Taekwondo, coupe de la communauté coréenne du Mali : POUR CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DU TAEKWONDO MALIEN

Les finales de la 5è édition de la Coupe de la communauté coréenne au Mali se sont disputées samedi au Pavillon des sports du stade Modibo Keïta. L’évènement était présidé par le 1er vice-président de la Fédération malienne de taekwondo (FEMAT), Maître Mamadou Sow, ceinture noire 7è dan, en présence du maire de la commune II, Binafou Sylla et du représentant de la Communauté coréenne au Mali, Im Coulibaly. Au total, 29 finales, toutes catégories confondues (seniors et juniors dames et messieurs) étaient au programme. Chez les seniors masculins, 8 combats se sont disputés.

Dans la catégorie des -63kg, Oumar Sissoko du Foyer a été sacré champion devant Moussa M. Traoré alors que Seydou Fofana de Kala sport a dominé Amara Konaté du Foyer dans la catégorie des -74 kg. Dans la catégorie des -80 kg, Lassana Diarra du stade Modibo Keïta, n’a pas eu besoin de forcer son talent pour battre Mahamadou Konaté du Foyer. Quant à Mohamed Konta du Lycée sportif Ben Oumar Sy (LSBOS) et Abdoulaye Keïta de Kala sport, ils se sont imposés face, respectivement à Kassim Traoré du Foyer et Adama Ballo du stade Modibo Keïta. La surprise de cette 5è édition de la Coupe de la communauté coréenne au Mali a été sans doute la défaite des deux champions du Mali, Toumani Diabaté (+87kg) et Samba Niang (-68kg). Toumani Diabaté (LSBOS) s’est fait piéger par Abdoulaye Goïta du Foyer alors que Samba Niang du Foyer a chuté devant Abdoulaye Keïta de Kala sport.

Chez les dames, Fatoumata Samaké de la Fourrière (+53kg) n’a laissé aucune chance à Awa Oulalé du Foyer, tandis que sa coéquipière, Djénèbou Sacko a battu Nana Doumbia dans la catégorie des +57kg. Korotoumou Coulibaly du Foyer et Rokiatou Traoré de la Fourrière ont été sacrées sur tapis vert dans les catégories des +67kg et +73 kg. Dans la catégorie des juniors, Adama Koné (FEMAT) et Sirima Ballo ont dominé Moussa Koné de la Fourrière (-45kg) et Cheick B. Maïga du Stade Modibo Keïta (-48kg). Les catégories des -51kg, -55kg, -59kg, -63kg, -68kg et -73kg ont été dominées, respectivement par Drissa Coulibaly (FEMAT), Moussa Coulibaly (LSBOS), Oumar Coulibaly (Camp Para), Taha Doumbia (FEMAT), Labi Samassa (SMK) et Mahamadou Sidibé (SMK). Quant à la finale des -78kg, elle a été remportée par Diakaridia Keïta du Camp para devant Mohamed Sylla du SMK alors que Gope Samassa de la FEMAT a été sacré sur tapis vert chez les +78kg.

Chez les filles, Assétou Sylla (Fourrière), Awa Oulaé (Foyer), Fatoumata Babo (Stade Modibo Keïta), Kounoudjou Goïba (Foyer), Fanta Traoré (INA), Astan Doumbia (INA) ont été sacrées dans les catégories des-46kg, -49kg, -53kg, -57kg, -62kg, -67kg. Quant à Nènè Dembélé (-73kg), elle a été championne sur tapis vert. Dans son allocution de clôture, le 1er vice-président de la FEMAT a remercié le président de la Communauté coréenne au Mali pour ses efforts en faveur du taekwondo malien. «C’est la 5è fois consécutive que nous nous retrouvons autour des finales de la Coupe de la communauté coréenne du Mali. Au nom de la Fédération malienne de taekwondo, j’adresse mes sincères remerciements au président de la Communauté coréenne du Mali et à tous ses compatriotes pour leur appui financier et matériel au monde du taekwondo malien», dira Maître Mamadou Sow. «Le matériel et les équipements que vous nous offrez à la FEMAT sont profitables aux athlètes, aux entraîneurs et aux équipes nationales», témoignera le vice président de la FEMAT.

Quand au représentant du président de la Communauté coréenne au Mali, Im Coulibaly, il a salué le partenariat avec la FEMAT et assuré l’instance dirigeante du taekwondo national de sa volonté à poursuivre la collaboration. «C’est pour contribuer au développement du taekwondo malien que la Communauté coréenne résidant au Mali a initié cette compétition, en partenariat avec la FEMAT. Nous resterons à la disposition de la FEMAT, à chaque fois qu’elle a besoin de nous pour le développement de cette discipline qui fait aujourd’hui la fierté des Maliens sur l’échiquier international à travers ses champions comme Daba Modibo Keïta, Ismaël Coulibaly pour ne citer que ces deux, nous essayerons de l’aider dans la mesure de nos moyens», dira IM Coulibaly.

B. THIERO