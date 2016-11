Sikasso : L’ADR EXPLIQUEE AUX ACTEURS REGIONAUX

Un atelier d’information sur les missions, les rôles et les responsabilités de l’Agence de développement régional (ADR) et du Programme de gouvernance locale de l’USAID, (SNGP en anglais) s’est tenu la semaine dernière à Sikasso. Elle a regroupé les représentants des collectivités territoriales des Cercles de la Région de Sikasso, les responsables des projets et programmes, de la société civile ainsi que des services techniques déconcentrés de l’Etat.

Initié par le Programme de gouvernance locale de l’USAID, dans le cadre de son appui aux ADR, cet atelier visait à donner de larges informations aux collectivités territoriales, à l’Administration, aux ONG et à la société civile sur les missions, les rôles et responsabilités de l’ADR dans le développement régional. L’atelier devait également plancher sur les allocations budgétaires du conseil régional avant de procéder à la validation du plan stratégique d’appui de l’ADR aux collectivités territoriales de la région de Sikasso. Faut-il rappeler que le programme de gouvernance locale (SNGP) est initié pour aider le Mali dans l’approfondissement de la décentralisation, la gestion transparente des finances publiques et le transfert effectif des compétences et des ressources de l’Etat aux collectivités territoriales. Le SNGP vise donc à promouvoir des changements ciblés dans les systèmes de gestion financière au niveau national et régional afin d’accroitre la confiance entre l’Etat central, les collectivités territoriales et les organisations de la société civile.

Le représentant de la direction du Programme de gouvernance locale, Moussa Diarra, a remercié les autorités régionales de Sikasso ainsi que les responsables de l’ADR pour leur implication dans l’organisation de cet atelier qui vise essentiellement à informer l’ensemble des acteurs intervenant auprès des collectivités de la région. Pour le président du Conseil régional de Sikasso, Yaya Bamba, le programme de gouvernance locale (SNGP), financé à hauteur de 11 milliards de Fcfa sur 5 ans par le gouvernement américain, à travers l’USAID, permettra à notre pays de relever le défi de la réduction de la pauvreté en mettant un accent particulier sur l’amélioration des systèmes de gestion des finances publiques dans l’optique de réussir la politique de décentralisation.

Le gouverneur de la Région de Sikasso, Bougouzanga Coulibaly, a exprimé toute sa satisfaction par rapport à l’assistance de l’USAID à travers son Programme de gouvernance locale qui appuie le Groupe de suivi budgétaire dans la diffusion des informations sur la

gestion des finances publiques. Il a également remercié le gouvernement américain pour son accompagnement dans la mise

en oeuvre des stratégies de stabilisation de notre pays. Pendant deux jours, les participants venus de tous les Cercles de la Région

ont eu de larges informations sur les missions et les stratégies de l’Agence de développement régional dans son appui aux collectivités

territoriales. Les débats se sont focalisés également sur les allocations budgétaires du Conseil régional de Sikasso, ainsi que sur le plan de travail du programme de gouvernance locale.

F. DIABATE

Amap-Sikasso